شهدت الجولة الـ14 من الدوري الألماني السبت سقوط لايبزيج وتعثر دورتموند، ليفسحا المجال أكثر أمام بايرن ميونيخ المتصدر من أجل مواصلة الزحف نحو اللقب.

وخيم التعادل على لقاء باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند، فيما شهدت المباريات الأخرى، فوز هوفنهايم على لايبزيج 4/0، وأوجسبورج على ماينز 3/1، وفيردر بريمن على شتوتجارت 1/0.

وسجل أهداف هوفنهايم في مرمى لايبزيج ناديم أميري في الدقيقة 13 وسيرجي جنابري (هدفين) في الدقيقتين 52 و62 ومارك أليكسندر أوت في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد لايبزيج عند 26 نقطة في المركز الثاني.

وفاز أوجسبورج على ماينز 3/1، وسجل أهداف الأول، ميكيل جريجوريتش، في الدقيقة 22، وألفريد فينيوجاسون (هدفين)، الأول من ركلة جزاء، في الدقيقة 43، والثاني في الدقيقة 86، وأحرز هدف ماينز، جيرريت هولتمان في الدقيقة 85.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة، في المركز الثالث عشر.

كما فاز بايرن ميونخ على ضيفه هانوفر بثلاثة اهداف مقابل واحد، وتعادل شالكه مع ضيفه بهدفين لكل منهما.