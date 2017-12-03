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|رقم الخبر: 208372
|تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017
|الوقت: 20:08
|الاقسام: عربيات
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الرئيسان السوداني والتشادي يتفقان على انعقاد اللجنة المشتركة فى يناير القادم
عقد رئيس الجمهورية عمر البشير جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية تشاد ادريس ديبي بالقصر الرئاسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بالخارجية في تصريح عقب اللقاء ان الرئيسين تباحثا حول التعاون المشترك بين البلدين واتفقا على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة السودانية التشادية مطلع العام القادم في الخرطوم لوضع برنامج واحد متفق عليه في كل القضايا.
واوضح السفير عطا المنان أن جلسة المباحثات كانت ناجحة ركزت على تطور العلاقات في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والصحي والتعليمي.
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