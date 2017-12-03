وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بالخارجية في تصريح عقب اللقاء ان الرئيسين تباحثا حول التعاون المشترك بين البلدين واتفقا على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة السودانية التشادية مطلع العام القادم في الخرطوم لوضع برنامج واحد متفق عليه في كل القضايا.

واوضح السفير عطا المنان أن جلسة المباحثات كانت ناجحة ركزت على تطور العلاقات في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والصحي والتعليمي.