قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إن المعركة ضد الإرهاب لم تنته بعد، والعمل المشترك مستمر للقضاء على فلول تنظيم “داعش” أينما وجد في البلاد.

تصريحات السراج جاءت خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة ، بالبيت الأبيض في واشنطن، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان السبت.

وأكد السراج إيمانه بالمنهج الديمقراطي والدولة المدنية، وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة مدنية تنفيذية. وبدأ السراج، الجمعة، زيارة إلى الولايات المتحدة، بدأها بلقاء وزير الحرب جيمس ماتيس، ثم الرئيس دونالد ترامب.

من جانب آخر كشف تقرير إنساني، أن حوالى 3/1 مليون مواطن ليبي أصبحوا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال العام الجاري، نتيجة تردي الوضع المعيشي في البلاد.

وبين التقرير أن سوء الوضع المعيشي والإنساني في ليبيا، يعود لعدة أسباب، من بينها ضعف الاقتصاد المعتمد على النفط، وغياب الإدارة الرشيدة لدى السلطات، إضافة أن أصحاب الأعمال سحبوا ودائعهم من المصارف خوفًا من أن يسرب الموظفون معلومات عنهم لخاطفين، بينما فضَّل آخرون الاحتفاظ بالأموال في المنزل، وذلك لعدم ثقتهم في مؤسسات الدولة.