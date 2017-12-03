وقالت وزارة الداخلية التونسية- في بيان السبت، "إن دورية أمنية مكلفة بتأمين الرحلات البحرية بين جزيرة "قرقنة" ومدينة "صفاقس" جنوبي البلاد ضبطت 3 أشخاص من سكان تونس العاصمة، اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا".

وأضافت الداخلية التونسية أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

من ناحية أخرى ألقت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية القبض على عنصر تكفيري في ولاية "القيروان" وسط البلاد، للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية- في بيان السبت، إن التحريات مع هذا العنصر أثبتت تبنيه للفكر التكفيري، حيث تم العثور بحسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على صور وتدوينات تكفيرية تمجد تنظيم داعش الإرهابي، وتحرض على الإرهاب.

وأضافت الداخلية التونسية أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتمجيد والإشادة بتنظيم داعش الإرهابي".