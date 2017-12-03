أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، عبد الهادي القصبي، عن تدشين فعاليات خلال الفترة المقبلة لدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وقال القصبي في تصريحات السبت، إنّ "هناك أكثر من 15 مليون صوفي داخل مصر يعلنون دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب".

وأشار القصبي إلى أنّ حادث تفجير مسجد الروضة لن يثني الصوفية عن تحركها في دعم الدولة بتجديد الخطاب الديني وتطهير الفكر من جماعات الضلال، حسب تعبيره.

وكان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أدّى صلاة الجمعة بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الذي شهد هجوماً مسلحاً الجمعة قبل الماضية، أسفر عن مقتل 310 من المصلين وإصابة آخرين.

وأكد الطيب أنّ الأزهر ماضٍ في فضح الفكر الضالّ وتفكيكه، مضيفاً: "مصرنا المحروسة قادرة على دحر فلول الإرهاب والقضاء على جماعات الجهل وتحصين شباب الأمة من الوقوع في شباكه وبراثنه ولن تثنيه هذه الجولات الغادرة من الباطل وأهله عن أداء رسالته التي يقوم بها منذ أكثر من ألف عام".