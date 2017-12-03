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رقم الخبر: 208368 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
بن سلمان ينشر الفوضى ويحاول تلميع صورته بمزاعم محاربة الفساد

بن سلمان ينشر الفوضى ويحاول تلميع صورته بمزاعم محاربة الفساد

اعتبرت مجلة “ليزانروكوبتيبل” الفرنسية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجّر سياسة بلاده سواء بالحرب أو العلاقات السياسية المتوترة مع دول الجوار، ليصل مؤخراً الى موجة اعتقالات غير مسبوقة، تنبئ بالفوضى التي يعمل على نشرها.

توصلت مجلة “ليزانروكوبتيبل” (Les Inrockuptibles) الثقافية الفرنسية إلى خلاصة واضحة من الممارسات المتفشية على الأرض بأفعال ولي العهد محمد بن سلمان.

الخلاصة تفيد بأن ابن سلمان يقدم نفسه للغرب بأنه أكبر مصلح ومحّدث للمملكة، في حين أن سياسته تبين عكس ذلك وتنشر الفوضى في المنطقة.

وتحت عنوان “كيف يخدع محمد بن سلمان وسائل الإعلام؟”، كتب بيار بوشو، مقالاً انتقد فيه الحوار المطول المنشور الأسبوع الماضي في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية،  الذي أجراه الكاتب الأميركي توماس فريدمان مع ولي العهد السعودي والذي امتدح فيه سياسة الأخير في محاربة الفساد، وفق تعبيره.

وبدأت السعودية منذ عام 2016 حملة إعلامية للترويج لصورتها الجديدة ضمن “رؤية 2030، حيث استهدفت التواصل مع الإعلام الغربي، ودفعت ملايين الدولارات الى عدة وكالات متخصصة في مجال التسويق في هذا الصدد.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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