حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة إقدام الولايات المتحدة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بإعتبار الأمر اعترافاً أميركياً بالمدينة الفلسطينية عاصمة لـ" إسرائيل".

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن نقل السفارة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل" خطر على مستقبل عملية التسوية، وأضاف "أن أمرا كهذا سيدفع المنطقة الى عدم الاستقرار".

عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام حذر من اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل" وشدد على أن القدس تبقى قدس المقدسات بالنسبة الى الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وقال مسؤول أميركي الجمعة إنه من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل في كلمة له الأربعاء المقبل"، لافتاً إلى أنّ "القرار ليس نهائياً بعد وقد يتغيّر".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بغالبية ساحقة ضد ضم مدينة القدس لـ" إسرائيل"، وتبنّت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو خلال اجتماعها في 4 تموز/ يوليو الماضي بمدينة كركوف جنوب بولندا قراراً يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس ويدين أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الأثار الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.

وصدر بعد التصويت قرار أممي ينص على أن أي خطوة تتخذها" إسرائيل" كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعد ملغاة وباطلة ولا شرعية لها القرار يدعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخياً في المدينة قولاً وفعلاً ولاسيما في الحرم القدسي الشريف.

* غالبية الأمريكيين يعارضون نقل سفارة واشنطن للقدس

وفي السياق أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه السبت، أن غالبية الأميركيين (63%) تعارض نقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس (المحتلة)، فيما أعرب 81% من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم بدور جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره، كمبعوث خاص للسلام في الشرق الأوسط.

وقد استعرض الباحث شبلي تلحمي نتائج استطلاع الرأي في ندوة نظمها معهد "بروكينغز" للابحاث في واشنطن بعنوان "الشرق الأوسط وروسيا: مواقف الأميركيين من السياسة الخارجية لترامب"، شارك فيها السفير الأميركي السابق لدى "اسرائيل"، دانيال شابيرو، والخبيرة الأميركية في الشؤون الإيرانية سوزاني مالوني، بينما أدارت الندوة مديرة سياسات الشرق الاوسط في "بروكبنغز"، ناتان ساكس.

وحسب أرقام الاستطلاع، فقد طالب 59% من الأميركيين إدارة ترامب باتخاذ موقف محايد من الفلسطينيين والمستوطنين "الإسرائيليين"، لكن 57% منهم قالوا إن سياسة ترامب هي في حقيقة الأمر إلى جانب الطرف "الإسرائيلي".

* حماس تدعو إلى استمرار الانتفاضة حال اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة" إسرائيل"

حذرت حركة حماس، السبت، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة" إسرائيل" داعيا إلى تأجيج "انتفاضة القدس كي لا تمر هذه المؤامرة"، في حين يُرتقب صدور قرار الادارة الأمريكية بشأن تمديد تعليق قرار نقل سفارتها إلى القدس أم لا.

وقالت حماس في بيان "إننا نحذر من هذا القرار، وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف سداً منيعاً وسوراً عالياً فى وجه هذا القرار الغاشم، وتأجيج انتفاضة القدس كي لا تمر هذه المؤامرة".

وأكدت حماس أن "أي قرار مهما كان لن يغير من حقيقة أن القدس أرض فلسطينية عربية إسلامية".

وطالبت حماس "الدول العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي الوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على وقف هذا القرار وتجريمه نطالب كل أحرار العالم بالوقوف فى وجه هذه الخطوات والعمل على منعها بكل السبل الممكنة".

من جانب آخر أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن “وفدا من الحركة يرأسه يحيى السنوار توجه الى العاصمة المصرية القاهرة الجمعة بدعوة كريمة من الأشقاء في مصر”.

وقال برهوم في حديث له الجمعة إن “هدف الزيارة الوقوف على تطورات ملف المصالحة وسبل المضي بها بما يحقق طموحات ومصالح شعبنا”.

من جهتها، تحدثت مصادر فلسطينية أن “وفدين من حركتي فتح وحماس برئاسة عزام الأحمد ويحيى السنوار وصلا القاهرة في زيارة مفاجئة مساء الجمعة”.

ولفتت المصادر الى ان “وفدا أمنيا مصريا كان أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مكوكية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بسبب الإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس”.