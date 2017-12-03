وصف نائب الامين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون 'بالرئيس الأمين الشجاع'.

وقال: ان 'الرئيس عون أمين لأنه قال الحقائق كما هي، وشجاع لأنه لم يحسب حسابا لانزعاج أو تآمر، إذ إن الشجاعة هي أن يقف لقول كلمة الحق أمام من تعجبه وأمام من لا تعجبه. لقد وصف حقيقة لبنان، وصدق مع شعبه ومع العالم بأن حزب الله هو مقاومة للإرهابين الإسرائيلي والتكفيري، وأن لبنان بحاجة إلى هذه المقاومة، وأنه يعمل في الداخل اللبناني كفريق سياسي حريص على الدولة وعلى المؤسسات'.

وأضاف: 'نحن كحزب مع عودة الحكومة إلى الانعقاد بكامل صلاحياتها وأعمالها، ومع تأكيد الشراكة الوطنية التي أنتجت رئاسة جمهورية وحكومة وقانونا جديدا للانتخابات، ونحن مع معالجة أي قضية تطرأ بالحوار الهادئ من دون المغالبة، فالمغالبة لا تنفع، خصوصا إذا كانت المقدمات غير مناسبة وغير صالحة'.

وختم: 'أقول لكم نحن مرتاحون تماما الى نتائج المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية، والتي أثبتت أن اللبنانيين يريدون العودة إلى هذه الحكومة وإلى ما كانوا عليه ليستمروا في حياتهم بشكل مستقر.

من جانب آخر توجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى البرلمان التونسي برسالة شكر لأعضاء البرلمان على مواقفهم المشرفة تجاه المقاومة، وما صدر عنهم من مواقف تجاه البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية من تجريم للمقاومة.

وقال رعد في الرسالة: إن موقفكم المشرف الذي عبرتم فيه عن رفضكم القطعي لما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية من تجريم للمقاومة الوطنية في لبنان ومحاولات اشعال الفتنة بين أبناء الشعب اللبناني، هو صرخة حق تعبر عما يجيش في نفوس وضمائر الملايين من أبناء أمتنا الرافضين للظلم والعدوان.

واضاف انها صرخة نعتز بها وقد لاقت صدى ايجابيا في اوساط شعبنا اللبناني المقاوم الذي يتعرض للأسف لأكثر من تضليل وافتراء من قبل من يفترض أنهم أخوة وحماة لقضية الامة المركزية ولكرامة الشعوب العربية'.

من جهة أخرى صدر عن قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، عند الساعة 8,55 من يوم الجمعة، على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 350 مترا ولمدة 4 دقائق.

وعند الساعة 16,08، خرق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 295 مترا ولمدة دقيقتين.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان".