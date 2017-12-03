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رقم الخبر: 208363 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:12 الاقسام: محليات  
إيران تندد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سكناً جامعياً في باكستان
وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الطلاب الجامعيين

إيران تندد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سكناً جامعياً في باكستان

ندد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي بالهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف سكناً جامعياً في مدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الطلاب الجامعيين معرباً عن تضامنه مع الحكومة والشعب الباكستاني ومواساته مع أهالي الضحايا.

وفي تصريح له السبت قال قاسمي: إن الجماعات الإرهابية ومن أجل تحقيق أغراضها المشؤومة لا تتورع عن إرتكاب أبشع الممارسات اللاإنسانية ومن أجل تحقيق ذلك لا ترى قداسة للمساجد والأماكن الدينية ولا حرمة للمراكز العلمية.

وقال: إن هذه الجماعات ومن أجل تحقيق أهدافها الشريرة لا تتورع في التضحية بالأبرياء وقتل النساء والأطفال في الأماكن العامة والمعابد وقتل الطلاب في الجامعات والسكن الجامعي.

وشدد على أن رمز نجاح الشعوب وإنتصارها على الإرهاب وداعميه يتحقق من خلال المحافظة على وعيها ووحدتها.

كما شدد على ضرورة المكافحة الثقافية لجذور الإرهاب داعياً الجامعيين والباحثين إلى العمل بكل قوة من أجل تحديد جذور الإرهاب وداعميه في العالم.

يذكر إن هجوماً إرهابياً استهدف الجمعة سكناً جامعياً في مدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح 35 آخرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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