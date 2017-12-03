رحب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، بعضوية ايران في منظمة شنغهاي للتعاون، مصرحا بان بلاده لا ترى عائقا امام انضمام ايران لعضوية هذه المنظمة.

وفي ختام اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، اشار ميدفيديف في تصريح صحفي الى ان ايران وافغانستان قدمتا طلبا رسميا للانضمام لمنظمة شنغهاي واضاف: إن روسيا اعلنت موقفها ازاء طلب ايران الانضمام للمنظمة. فلو أخذنا الناحية العملية للموضوع فان موسكو لا ترى أي عائق امام انضمام ايران للمنظمة.

وتابع ميدفيديف: إن الامور في السابق كانت معقدة للغاية بالنسبة لايران بسبب القضايا الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي الا ان هذه القضايا قد تم تسويتها الآن.

واوضح؛ ان قرار الانضمام لعضوية شنغهاي يتطلب اجماع الدول الاعضاء في المنظمة ولهذا السبب استغرق انضمام الهند وباكستان فترة طويلة.