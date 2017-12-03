حذر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ تهديدها بالانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستشكل خرقا للقانون الدولي.

ونقلت وكالة انترفاكس ان لافروف، وفي كلمة ألقاها في مؤتمر (منطقة حوض البحر المتوسط.. حوار روما) الدولي الثالث، شدد على أن خروج واشنطن من الإتفاق سيمثل سابقة سلبية في سياق تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية إضافة إلى أنه سيثير الشكوك في ثبات الإتفاقيات الدولية.

وفي جانب آخر من حديثه أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله بجلوس ممثلين عن إيران والسعودية حول طاولة الحوار وأبدى استعداد روسيا للمساهمة في إطلاق الحوار بين الطرفين، معتبرا أن تحقيق فكرة عزل بلدان كإيران أو السعودية أمر مستحيل وغير واقعي.

وأكد لافروف استعداد بلاده للمساهمة في اطلاق مفاوضات بين إيران والسعودية؛ معربا عن أمله بأن يجلس ممثلون عن كلا البلدين الى طاولة الحوار.

وقال: لقد أثرنا هذا الموضوع عدة مرات، بما في ذلك خلال تواصلنا مع كل من الجانبين (السعودي والإيراني) ونؤمن بأنه ينبغي عليهما بدء الحوار، ونحن مستعدون للإسهام في ذلك بأي شكل من الأشكال.