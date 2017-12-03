قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، في مؤتمر الحوار المتوسطي لنسخته الثالثة في العاصمة الايطالية روما، ان الإتفاق النووي هو قرار صادر من مجلس الأمن الدولي لذا لا يمكن الخروج منه أو إلغاؤه.

وتطرقت فدريكا موغريني في كلمتها بالمؤتمر الى موضوع الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول (5+1)؛ مصرحة بشأن مصير هذا الإتفاق في ظل الانتهاكات والنقص الأمريكي له، ان الإتفاق النووي الذي توصّلنا إليه مع إيران هو أولوية أمنية للاتحاد الأوروبي والمنطقة.

وأضافت: إن الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي الى واشنطن أكّدت في مفادها بأن الحفاظ على الإتفاق النووي مع ايران والتنفيذ الكامل لكافة بنوده يعد أولوية أمنية لأوروبا.

ولفتت المسؤول الاوروبية إلى أن الإتفاق النووي يتألف من 104 صفحة مفصلة حول كافة النشاطات النووية؛ مؤكدة: لذا فإن كل من يعتقد أنه حر بأن يعيد التفاوض على جملة أو مقطع من هذا الإتفاق، هو في الحقيقة لا يفقه أي ملف يريد ان يفتح؛ فكل كلمة في هذا الإتفاق ترتبط بما قبلها وما بعدها.

وأردفت: لا توجد أيّة إمكانية لإعادة التفاوض على أي جزء او قسم من هذا الإتفاق وأولويتنا هي التنفيذ الكامل لهذا الإتفاق.

وقالت موغريني: هذا الإتفاق لا يرتبط بطرف محدد او طرف آخر، وانما هو قرار صادر من مجلس الأمن الدولي لذا، لا يمكن الخروج منه أو إلغاؤه.

وتوقّعت مسؤولة السياسة الخارجية من جميع الأطراف ومن ضمنهم إيران تنفيذ هذا الإتفاق بشكل كامل، وأردفت بالقول: بعد ذلك، توجد هناك العديد من القضايا التي لا تتعلق بسياق هذا الإتفاق.

واستطردت قائلة: لقد تم اتخاذ القرار بأن يكون هذا الإتفاق مرتبطا فقط بالقضايا النووية. هل كان هذا القرار صائبا أم لا؟ هذا بحث تاريخي، لأن هذا القرار استغرق 14 سنة من المفاوضات التي أفضت الى أن تنحصر هذه المباحثات بالمسألة النووية.

وقالت موغريني: إلغاء الإتفاق النووي مع إيران لن يضع مختلف الأطراف في مواقع أفضل من أجل التفاوض على القضايا الخلافية مع إيران.

واختتمت بالقول: يجب الحفاظ على هذا الإتفاق وأن نحافظ على ما هو بنّاء لكي يتم البناء عليه في أي تعاون بما يخص قضايا ومسائل أخرى.