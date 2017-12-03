أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، ان قضية توقف ايران عن بيع الماء الثقيل هو نوع من الفبركة الاعلامية من قبل المصادر الاميركية.

وقال كمالوندي في افادة صحفية؛ ان خبر توقف ايران عن بيع الماء الثقيل مصدره شخص اميركي يدعى ديفيد البرايت، وهو لديه مواقف معادية لايران وهذا الامر ليس بجديد.

واضاف: انه اطلق فيما سبق ايضا تصريحات حول الماء الثقيل لم تلق تجاوبا لا منّا ولا من مجموعة (5+1) ولا حتى من الادارة الاميركية.

وتابع: انه وفقا للإتفاق النووي فان ايران تبيع مازاد عن مخزونها البالغ 130 طناً من الماء الثقيل في الاسواق الدولية مقابل حصولها على سعر مناسب.

وحول مفاعل طهران بطاقة كيلوواط واحد والذي اشار اليه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي: انهم ينتظرون منا المزيد من المعلومات التقنية وسنقوم بعرض هذه المعلومات على الوكالة بعد حصولنا عليها من زملائنا في القطاع التقني.