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رقم الخبر: 208358 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: القضاء على 120 خلية ارهابية في ايران

وزير الأمن: القضاء على 120 خلية ارهابية في ايران

أعلن وزير الأمن محمود علوي، السبت، انه تم القضاء على اكثر من 120 خلية ارهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في ايران.
وأشار علوي السبت، خلال اجتماع له في محافظة (البرز)، الى ان العدو يعتزم توجيه ضربة الى النظام الاسلامي رغم الهزيمة التي تلقتها داعش في المنطقة، منوها الى ضرورة التحلي بالحذر والانتباه الى هذا الامر.
ولفت علوي الى انه في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من اضطراب الأوضاع الأمنية، فان ايران الاسلامية وجهت ضربة ساحقة للخلايا الارهابية وتم تدمير اكثر من 120 خلية ارهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في ايران.
واكد وزير الأمن على نية الأعداء بضرب الاستقرار في البلاد، داعياً القوى الامنية للحيلولة دون تلك الممارسات عبر التحلي باليقظة وتحديد الاماكن المشتبهة بسرعة.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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