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رقم الخبر: 208357 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: محليات  
وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة الحوار مع ايران

وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة الحوار مع ايران

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ان (الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة مجاورة، والاختلافات بيننا واردة، ولكن الحوار أيضا ضروري من اجل معالجتها).

وقال على دول الشرق الأوسط الدخول في حوار مباشر لتحديد الأولويات الأمنية بداية، وذلك من أجل تفادي جولة جديدة من الأزمات، ومن ثم يمكن الانتقال من ذلك الى التعاون المشترك.

وأضاف الوزير القطري خلال مشاركته في (حوار المتوسط)، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، أن بلاده لطالما طالبت دول الجوار بإجراء حوار لتجاوز الخلافات، ولكنها قوبلت بالرفض.

وحول العلاقة مع تركيا وإيران، قال: إن (علاقتنا مع تركيا قديمة، ونقدر لها تقديمها المساعدة والدعم للشعب القطري في ظل الحصار الذي تفرضه دول الجوار. أما بالنسبة لإيران، فهي دولة مجاورة، والاختلافات بيننا واردة، ولكن الحوار أيضا ضروري)، حسبما افاد موقع (سي.ان.ان) العربية.

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، فقال الوزير: يجب التوصل بأسرع وقت ممكن إل قرار نهائي في هذا الخصوص يتضمن حل الدولتين.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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