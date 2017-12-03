اكد رئيس الوفد الايراني في المؤتمر الثاني والعشرين للبلدان الاعضاء بمعاهدة الاسلحة الكيميائية في لاهاي، غلام حسين دهقاني، ان الترسانات الكيميائية تشكل مخاطر على السلام والامن الدوليين، مشيدا بتفكيك سوريا لترسانتها الكيميائية ومطالبا اميركا بتنفيذ تعهداتها الدولية في هذا المجال.

ووصف المدير العام لدائرة الشؤون السياسية والامن الدولي بوزارة الخارجية الايرانية استخدام المجموعات الارهابية في سوريا والعراق الاسلحة الكيميائية من التداعيات الحقيقية للدعم المباشر وغير المباشر الذي قدمته بعض البلدان لهذه المجموعات.

واكد على اهمية الالتزام الشامل بمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، داعيا البلدان الاعضاء وأمانة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى تركيز نشاطاتها من اجل انضمام الآخرين الى المعاهدة لاسيما الكيان الصهيوني الذي لم ينضم الى أي من المعاهدات الدولية التي تحظر اسلحة الدمار الشامل رغم امتلاكه ترسانات منها.

واشاد دهقاني بجهود الحكومة السورية في مجال تفكيك ترسانتها الكيميائية رغم الظروف الصعبة وغير الآمنة التي اجتازتها، معتبرا هذا الانجاز بانه يكتسب الاهمية، موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت هذا البلد في الانضمام الى المعاهدة وتنفيذ التزاماته الدولية.

واكد: اننا نعتقد ان سوريا احدى ضحايا الارهاب حيث تعرضت الى هجمات كيميائية من قبل داعش والمجموعات الارهابية الأخرى.

واعرب عن ترحيبه لاكتمال عمليات تفكيك روسيا وليبيا لترسانتيهما الكيميائيتين.

ولفت الى ان تفكيك الترسانات الكيميائية يعد التعهد الاهم للبلدان الاعضاء في المعاهدة، مطالبا اميركا بإتخاذ الخطوات الضرورية للإسراع في تفكيك ترسانتها الكيميائية التي تعد الاكبر عالميا والالتزام بتعهداتها الدولية.

يشار الى ان المؤتمر الثاني والعشرين للبلدان الاعضاء في معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية قد بدأ أعماله في لاهاي في هولندا منذ الاثنين الماضي واستمر لغاية الجمعة.

الى ذلك تم انتخاب إيران نائبا لرئيس المؤتمر الثاني والعشرين للدول الاعضاء في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبذلك اصبح علي رضا جهانغيري سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة حظر استخدام الاسلحة الكيمياوية نائبا لرئيس المؤتمر وتمت خلال اعماله المصادقة على عضوية ايران في اللجنة التنفيذية للأعوام 2018-2020.

ويعتبر المؤتمر السنوي للدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اهم مرجع لاتخاذ القرار بشأن تدمير وابادة الاسلحة الكيمياوية.

وبدأت اعمال المؤتمر بدورته الحالية في مدينة لاهاي الهولندية يوم الاثنين 27 تشرين الثاني /نوفمبر 2017.