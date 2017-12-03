* امريكا و(اسرائيل) وضعتا مخططات مشؤومة للمنطقة.. وارادوا الاساءة الى صورة الاسلام عبر الارهاب * طريق خلاص الامة الاسلامية يكمن في وحدتها واتباعها الاخلاق المحمدية.. ونأمل باجتثاث جذور الارهاب من المنطقة * 24 مشروعا انمائيا سيتم تنفيذها في سيستان وبلوشستان

اكد الرئيس روحاني أن إيران ترغب بأفضل العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية؛ مشيرا إلى ان شن الحروب ودعم الإرهاب لا يعزز نفوذ أي دولة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته أمام أهالي محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) بعد أن وصلها السبت صباحا: إن الجمهورية الإسلامية ترغب بعلاقات ودّية مع كافة دول المنطقة.

وأضاف: لا نريد أن تكون هناك مسافة بيننا وبين الدول، كما لا نريد أن تكون علاقتنا مع الدول الإسلامية غير ودّية، ولا نريد ن تكون هناك مسافة بين إيران والعالم العربي.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان الصراع يدور بين الامراء في بعض الدول المجاورة، وهم يقصفون جيرانهم منذ 3 سنوات، وساندوا داعش على مدى سنوات ليكون لهم ما يعرف بالنفوذ في المنطقة.

وأشار روحاني الى التنوع المذهبي في محافظة سيستان وبلوشستان، مشددا على أن كل المذاهب في المحافظة ترتبط بشجرة الإسلام القوية، النّبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والقرآن الكريم؛ كما أن كل القوميات تفتخر بانتمائها لإيران؛ وأضاف: نحن جميعا نفخر بكوننا إيرانيّون ومسلمون؛ هذه الأرض (سيستان وبلوجستان) هي أرض الكبار، الشهداء والعلماء الاجلاء.

ونوه روحاني الى دور المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في توحيد الكلمة بين المذاهب الاسلامية قائلاً: انه يُعتبر اليوم ملاذا للشيعة والسنة والأكراد في العراق؛ فعندما يحتاج السّنة للمساعدة فإنّه يصدر خطابا من النجف لمساعدتهم، وعندما هدد داعش والإرهاب استقلال العراق قام الشّعب العراقي ضد الإرهاب بفتواه.

ولفت الرئيس روحاني إلى أنّه عندما حصلت ازمات بين المذاهب والقوميات في العراق، اليمن، سوريا، وشمال أفريقيا، تمكن الشعب الإيراني من الحفاظ على وحدته؛ وأضاف: لقد انتشر الإرهاب في كل مكان إلّا إيران، لقد حدثت مشاكل بين مختلف القوميات والمذاهب كما ضرب الإرهاب في مختلف دول المنطقة باستثناء إيران. وهذا يعود الى أن الإسلام المعتدل في إيران لم يعط فرصة للخلاف والفرقة والإرهاب.

واكد رئيس الجمهورية الإسلامية، أن إيران تشعر بالغبطة اليوم من تمكّن شعوب المنطقة من الانتصار على الإرهاب، مضيفا: لقد خططت أمريكا و(إسرائيل) للمنطقة مخططات شؤم، حيث لم يكن من المقرر أن يزول داعش من المنطقة خلال هذه الأعوام وينتهي الارهاب؛ لقد أرادو الاستمرار في مسار الإرهاب في كل آسيا وإيران والعالم. لقد أرادوا أن يسيئوا الى صورة الإسلام عبر الإرهاب وأن يعززوا تواجد (إسرائيل) في المنطقة. لقد أرادوا وقف تطور المنطقة عبر الإرهاب، لكن الشعوب كانت واعيه واحبطت هذه المؤامرة.

واشار روحاني إلى أن إيران تدعم الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية، وذلك في أجواء أسبوع الوحدة الإسلامية ومولد الرسول الأكرم؛ مضيفا: نحن سعداء بسبب إنهاء وجود القواعد الأساسية لداعش في المنطقة، ونأمل بدعم الشعب أن نشهد اجتثاث الإرهاب من المنطقة بعون الله.

وتابع رئيس الجمهورية بأن كل المسلمين يملكون قبلة واحدة، وقرآناً واحداً ورسولاً واحداً؛ معتبرا أن طريق خلاص الأمة الإسلامية يكمن في الوحدة واتباع الأخلاق المحمدية (ص).

واستطرد: نحن جميعا من السنة والشيعة نحب آل البيت والرسالة (عليهم السلام)، ونسعى لأن تقف الدول الإسلامية الى جانب بعضها البعض وأن يساعد المسلمون بعضهم البعض في المنطقة.

وأعلن رئيس الجمهورية انه ستتم خلال زيارته الحالية الى محافظة سيستان وبلوجستان المصادقة على تنفيذ 24 مشروعا إنمائياً ومهماً بقيمة الف و38 مليار تومان (الدولار يعادل اكثر من 3500 تومان).

واعتبر انشاء منطقة اقتصادية وتجارية حرة في منطقة سيستان من طموحات اهالي المنطقة واضاف: إن انشاء منطقة حرة في سيستان سيؤدي الى ايجاد تطور تجاري كبير وتوفر فرص العمل فيها، ولقد قدمنا في العام الماضي الى مجلس الشورى الاسلامي لائحة المناطق الحرة ومن ضمنها منطقة سيستان الحرة.

وقال الرئيس روحاني: اننا نأمل جميعا بان يصادق مجلس الشورى الاسلامي خلال العام الجاري على مشروع انشاء المنطقة الحرة في سيستان ولا شك ان جميع النواب سيؤدون مسؤوليتهم بصورة صحيحة.

وأكدة على وزير الداخلية أن يبذل قصارى جهوده لتحقيق مشروع الاسواق الحدودية.

وصرح بانه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشروع مد انبوب الغاز من زاهدان الى زابل والذي من المؤمل ان ينجز في غضون اقل من عام.

واشاد الرئيس روحاني بأهالي منطقة سيستان وبلوجستان الذين يحرسون حدود البلاد دوما وقد تولوا هذه المهمة بجدارة على مدى التاريخ.

ووصل رئيس الجمهورية حسن روحاني على رأس وفد رئاسي الى مطار زابُل الدولي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) صبيحة السبت وذلك لتدشين بعض المشاريع التنموية في هذه المحافظة.

وكان في استقبال الرئيس روحاني لدى وصوله الى مطار زابل، ممثل الولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوجستان وامام جمعة مدينة زاهدان (مركز المحافظة) ومحافظها وعدد من اعضاء مجلس الشورى الإسلامي الممثلين عن هذه المحافظة وعدد آخر من المدراء والمسؤولين في هذه المحافظة وشيوخ القبائل وجمهور واسع من مختلف الفئات الشيعية والسنية بالمحافظة.

وحسب تصريح أدلى به محافظ سيستان وبلوشستان الى مراسل إرنا، في مستهل برنامج زيارة الرئيس روحاني للمحافظة والتي تستغرق يومين. انه سيتم افتتاح العديد من المشاريع التنموية بشكل متزامن برعاية الرئيس من أهمها تدشين المرحلة الأولى من ميناء (الشهيد بهشتي) في مدينة جابهار، وسيحضر هذه المراسم عدد من وزراء ومسؤولي الدول الأجنبية.

كما سيعقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته الى هذه المحافظة.