اعلن قائد شرطة محافظة هرمزكان (جنوب ايران) انه تم ضبط اكبر شحنة مخدرات في المحافظة في غضون السنوات الخمس الماضية.

وقال العميد عزيز الله ملكي، في تصريح للمراسلين يوم السبت: استمراراً لعمليات مواجهة مهربي المخدرات وتجار الموت، فان رجال الشرطة وبإستخدام اساليب بوليسية خاصة، رصدوا مكانا لعبور شحنات المخدرات الضخمة في منطقة جانوري بقضاء جاسك، ومن خلال المراقبة المخابراتية وفي فترة 45 يوما، تم تحديد الموقع الدقيق لمرور مهربي المخدرات، ومكان تخزين المواد المخدرة.

واضاف: بسبب الطبيعة الجبلية للطريق ومراقبة المهربين للمنطقة، وبعد اشتباك مسلح بين رجال الشرطة والمهربين قرب مكان تخزين المواد المخدرة، لاذ المهربون بالفرار تحت جنح الظلام بعد ان عجزوا عن المواجهة.

واوضح العميد ملكي: انه تم خلال هذه العمليات ضبط 8 اطنان و878 كلغم من انواع المخدرات وتشكل 8 اطنان و778 كلغم من الافيون و100 كلغم من الهيروئين، اضافة الى مصادرة 5 اسلحة حربية مع العتاد و3 اجهزة اتصال لاسلكي.

ولفت قائد شرطة محافظة هرمزكان انه اعتقال احد المهربين، وان التحقيقات جارية للكشف عن بقية المتهمين، مضيفا: ان منطقة جانوري تقع في مثلث بين محافظات كرمان، وهرمزكان، وسيستان وبلوشستان، وتحولت الى مكان لعبور وتخزين المواد المخدرة، وان قيادة الشرطة ستشرع بانشاء مخفر جديد في المنطقة للتصدي لتجار الموت.