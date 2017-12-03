اعتبر عزيز احمد خان المحلل السياسي والسفير الباكستاني السابق في الهند وافغانستان ان ثمرة التعاون الايراني الباكستاني هو الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال عزيز احمد خان في مقابلة خاصة مع مراسل ارنا في اسلام آباد ان ايران وباكستان لديهما حدود طويلة مع افغانستان ويمكنهما القيام بدور هام والعمل معا في اقامة السلام في افغانستان.

وردا على سوال عن سبب عدم تمكن التعاون الاقليمي من حل مشاكل افغانستان حتى الآن قائلا ان قضية افغانستان معقدة للغاية وتحتاج للكثير من الوقت ولكن يتعين علينا مواصلة جهودنا لحل مشاكلها .

واوضح خان ان على الولايات المتحدة ان تعتمد نهجا واقعيا في افغانستان وان الوقت قد حان لكي تفعل المزيد وان تكف الدول الاخرى عن التدخل في شؤونها الداخلية وان تتوحد جميع الأطراف لإرساء السلام والاستقرار.