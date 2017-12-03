بعدما أعلنت وكالات الائتمان العالمية أن فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد بسبب تعثرها في تسديد دفعات مستحقة، حددت وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية البلدان التي قد تواجه صعوبات في 2018.

ونشرت الوكالة الاقتصادية تقريراً، في وقت سابق، تضمن لائحة بهذه الدول وشملت 3 دول عربية على رأسها لبنان، وفيما يلي لائحة بالدول العربية المذكورة في التقرير.

- لبنان:

يصنف لبنان بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث يتوقع أن تصل نسبة الدين هذا العام إلى 152% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه التوتر السياسي في هذا البلد بعد الملابسات المحيطة باستقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء. وبعدما أعلن الحريري من الرياض استقالته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، سحب المستثمرون نحو 800 مليون دولار من لبنان، وفقاً لما ذكرته (بلومبرغ).

- مصر:

ارتفعت ديون مصر من 8ر55 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطياتها يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام القادم وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

- البحرين:

طلبت البحرين من بعض دول الخليج (الفارسي) مساعدة مالية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتجنب هبوط عملتها، بحسب ما نقلته وكالة (بلومبرغ) عن مصادر مطلعة. وتراجعت احتياطات البنك المركزي البحريني منذ العام 2014 بنحو 75% لتصل في أغسطس/ آب الماضي إلى 522 مليون دينار (نحو 39ر1 مليار دولار). وفي ظل هذه الاحتياطات ستواجه المنامة صعوبة في الحفاظ على سعر صرف عملتها.

وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل العجز المالي الكلي إلى من 18% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين أعلى عجز ميزانية في المنطقة، رغم احتمال مساعدة جيرانها.