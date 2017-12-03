وتفقد السفير الايراني لدى اسلام آباد مهدي هنردوست، خلال زيارته لمدينة كوجران والا الصناعية الباكستانية، بعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية وتباحث مع التجار والناشطين الصناعيين في هذه المدينة.

وقال هنردوست، خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية لهذه المدينة الباكستانية: ان معدل التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 35 بالمئة خلال العام الماضي، داعياً الى تنمية النشاطات بين القطاعين التجاريين في كلا البلدين. وأشار الى مراسم تدشين المرحلة الأولى لميناء جابهار (جنوب شرق ايران) وقدم إيضاحات عن التسهيلات ومجموعة الحوافز المعدة للمستثمرين الأجانب في منطقة جابهار الحرة، عاداً الاستفادة من الطاقة الرخيصة الثمن ونيل الأسواق الواسعة في المنطقة من المزايا الايجابية لهذه المنطقة. ودعا هنردوست المستثمرين الباكستانيين للمشاركة والنشاط في ميناء جابهار.

يشار الى أن مدينة كوجران والا تقع في شمال شرقي باكستان.