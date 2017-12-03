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رقم الخبر: 208348 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: اقتصاد  
إيران ستواصل إنتاج الخام بحجم 3 ملايين و790 ألف برميل يومياً
مندوب إيران السابق لدى (أوبك):

إيران ستواصل إنتاج الخام بحجم 3 ملايين و790 ألف برميل يومياً

قال مندوب ايران السابق في منظمة (أوبك): انه في ضوء قرار المنظمة الدولية الأخير بشأن الإبقاء على السقف المحدد لإنتاج النفط الخام بالنسبة للدول الأعضاء فيها، فان إنتاج ايران للخام سيواصل حجمه البالغ 3 ملايين و790 ألف برميل يومياً.

وقال محمد علي خطيبي، السبت، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان أوبك عازمة على إدارة أسواق النفط العالمية، معرباً عن توقعه بأن الأسعار العالمية للخام ستصل الى ما يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل الواحد.

وفي معرض الإشارة الى محاولات بعض الدول مثل السعودية خلال الأعوام الأخيرة للسيطرة على أسواق النفط، قال خطيبي: ان هذه الدول ورغم محاولاتها لكنها لم تفلح في إقصاء المنافسين عن السوق، وإنما تراجعت نسبة عائدها النفطية أيضاً.

 
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