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رقم الخبر: 208346 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: اقتصاد  
خزاعي: الشركات الهولندية تتعاون مع إيران في مختلف المجالات

خزاعي: الشركات الهولندية تتعاون مع إيران في مختلف المجالات

قال محمد خزاعي، مساعد وزير الاقتصاد رئيس منظمة الاستثمار الايرانية، خلال مراسم التوقيع على مذكرة التعاون المشترك بين ايران وهولندا في مدينة لاهاي: ان الشركات الهولندية أبدت استعدادها للتعاون مع نظيراتها الايرانية في مختلف المجالات الاقتصادية.

ووقّع المذكرة من الجانب الايراني محمد خزاعي مساعد وزير الاقتصاد، ومن الجانب الهولندي مارتن فان دن برخ مساعد وزير الخارجية الهولندي في الشؤون الاقتصادية.

وعقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران وهولندا بمشاركة وفدي البلدين في مدينة لاهاي الهولندية بهدف وضع خطة عمل مشتركة للتعاون في مجالات الطاقة والماء والزراعة والموانئ والمصارف والعلوم والتقنيات وتطوير المطارات وغيرها.

كما عقد الجانب الايراني مفاوضات بناءة مع مدراء البنك المركزي والبنوك الهولندية الضخمة وصندوق هولندا للضمان على التأمين.

 
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