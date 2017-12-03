خزاعي: الشركات الهولندية تتعاون مع إيران في مختلف المجالات قال محمد خزاعي، مساعد وزير الاقتصاد رئيس منظمة الاستثمار الايرانية، خلال مراسم التوقيع على مذكرة التعاون المشترك بين ايران وهولندا في مدينة لاهاي: ان الشركات الهولندية أبدت استعدادها للتعاون مع نظيراتها الايرانية في مختلف المجالات الاقتصادية.