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رقم الخبر: 208344 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنشئ خطاً لتجميع الجرارات الزراعية في ناميبيا

إيران تنشئ خطاً لتجميع الجرارات الزراعية في ناميبيا

أبرمت شركة إيرانية لصناعة الجرارات الزراعية، عقداً مع ناميبيا لإنشاء خط لتجميع الجرارات في هذا البلد الافريقي.

وأفادت العلاقات العامة لشركة صناعة الجرارات الزراعية في تبريز (شمال غرب ايران)، بأن المدير التنفيذي لهذه الشركة، وقع عقداً مع وزير الزراعة الناميبي لإنشاء شركة مشتركة بين ايران وناميبيا لتجميع الجرارات في هذا البلد الافريقي.

وأطلقت دراسة تشكيل هذه الشركة المشتركة منذ 8 أشهر بالتعاون مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في ناميبيا. ومن المقرر أن يتم إرسال القطع بشكل شبه مفكك من ايران الى ناميبيا، ويتم تجميعها في هذا البلد. وتبلغ حصة الشركة الايرانية في هذا الاستثمار 30 بالمائة، وحصة ناميبيا 70 بالمائة.

وتحظى ناميبيا بأهمية خاصة بالنسبة لإيران، من جهة الوصول الى أسواق جنوب وجنوب غرب افريقيا.

 
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