إيران تنتج 2ر2 مليون طن من الرز سنوياً أعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني، محمود حجتي، ان الإنتاج المحلي من الرز يبلغ نحو 2ر2 مليون طن سنوياً، فيما يتم استيراد نحو 800 ألف طن سنوياً.