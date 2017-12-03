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رقم الخبر: 208343 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنتج 2ر2 مليون طن من الرز سنوياً

إيران تنتج 2ر2 مليون طن من الرز سنوياً

أعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني، محمود حجتي، ان الإنتاج المحلي من الرز يبلغ نحو 2ر2 مليون طن سنوياً، فيما يتم استيراد نحو 800 ألف طن سنوياً.

وقال الوزير حجتي، في حوار صحفي متلفز: ان الحكومة تقدم الدعم لإنتاج معظم المحاصيل الزراعية وتشجع على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل واللحوم والمواد الغذائية والذي تحقق بالفعل في معظمها. وأضاف: ان حكومة الرئيس روحاني أنجزت مشاريع إستثمارية طيبة في القطاع الزراعي، حيث أولت إهتماماً بهذا القطاع بشكل لا مثيل له.

 
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