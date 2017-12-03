وقال رسولي: إننا نحتاج لجسر وخط سكة حديد بطول 32 كلم لربط منفذ شلمجة بالبصرة‌ ونوقع على إتفاقية إنشائه قريباً لإكمال ربط محافظة خوزستان بالعراق. وأضاف: انه كان من المقرر أن تقوم إيران بإنشاء الجسر وأن يقوم الجانب العراقي بإنشاء خط سكة حديد بطول 32 كلم، لكن أعلن مؤخراً بأنه لا يقدر على تنفيذ العملية ومن المقرر أن تقوم إيران بانشائه بالتمويل العراقي.

وتسعى إيران والعراق لتسهيل تنقلات المواطنين إلى البلدين عبر إنشاء خطوط سكك حديد، حيث قد سبق أن أعلن محافظ واسط، محمود عبدالرضا طلال، إن (وفداً من الحكومة المحلية في واسط أنهى زيارة رسمية الى محافظة إيلام الإيرانية وأجرى خلالها سلسلة من المباحثات مع محافظة إيلام وما تم طرحه خلال اللقاء المشترك من إنشاء خطة سكة حديد إيلام ـ كوت ـ كربلاء المقدسة ومن إيلام يمتد هذا الخط نحو محافظة كرمانشاه، حيث يتم ربطه مع شبكات السكك الحديد في إيران ليصل الى طهران ومشهد وباقي المحافظات الإيرانية الأخرى).

وأوضح طلال إن (هذا المشروع إذا ما تم الشروع به عن طريق الشركات الإيرانية المتخصصة ستكون له إنعكاسات كبيرة على المحافظتين المذكورتين بشكل خاص وكذلك على البلدين عموماً من خلال تفعيل عملية النقل وتسهيل الزيارات المتبادلة بين مواطني البلدين سواء لغرض أداء الزيارة أو السياحة وغير ذلك).