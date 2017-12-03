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رقم الخبر: 208341 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: محليات  
ولايتي يؤكد على ضرورة توحيد صفوف المسلمين ضد المؤامرات الصهيونية
منوهاً إلى دور محور المقاومة في التصدي لجميع هذه المخططات

ولايتي يؤكد على ضرورة توحيد صفوف المسلمين ضد المؤامرات الصهيونية

أكد امين المجمع العالمي للصحوة الاسلامية " علي اكبر ولايتي" على إن ضرورة العالم الإسلامي اليوم هي الوحدة والتضامن ضد الانقسامات والتفرقة.
وبمناسبة الذكرى المجيدة لولادة النبي الاعظم وبداية أسبوع الوحدة هنأ مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي اكبر ولايتي" المسلمين جميعاً في كل العالم بهذه الايام المباركة مشدداً على أن الوحدة والتضامن هي الطريق الوحيد لمواجهة الانقسامات والتفرقة، مضيفاً أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تتحرك بوعي ودقة في هذا الاتجاه.
واشار  ولايتي في رسالته إلى أن العدو يسعى إلى تحول الصراع الإسلامي-الصهيوني إلى صراع إسلامي - إسلامي لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة منوهاً إلى دور محور المقاومة في التصدي لجميع  المؤمرات التي تحاك ضد المسلمين ومؤكداً على وقوف الدول الإسلامية جنباً إلى جنب ضد هذه المخططات الصهيونية وإفشالها.
ونوه إلى أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد على حفظ وحدة الأديان وتعزيزها والتقريب بينها وتجنب أي اختلافات تنشأ بينهم والتأكيد على القواسم المشتركة للأمة الإسلامية بدلا عن ابراز الاختلافات في وجهات النظر، وهذا جزء مهم من تعاليم نبي الإسلام في بناء الأمة ووحدتها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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