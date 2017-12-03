أعلن نائب مكتب الشؤون العربية والافريقية لمنظمة تنمية التجارة، ان صادرات السلع الإيرانية إلى سوريا سجلت نمواً بنسبتي 80% و6ر53% قيمة ووزناً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2017).

وقال مهرداد فلاح: خلال الأشهر السبعة المذكورة من العام الجاري تم تصدير 3ر11 ألف طن من السلع الإيرانية إلى سوريا، فيما وصل هذا الرقم إلى 6ر10 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن السلع المحلية المصدرة إلى هذا البلد تتضمن المواد الكيماوية والمكملات الدوائية والحنفيات الصحية والحليب الجاف والمكسرات والآلات وأجهزة الصحن وقطع التوربين والمعدات الطبية وأنابيب النحاس، فضلاً عن المحاصيل الزراعية نظير البطاطا.

ونوه فلاح إلى إتخاذ قرار من جانب الحكومة السورية لدعم الإنتاج المحلي، فلذلك أوقفت توريد بعض المنتجات نظير منتجات الألبان والحلويات والشوكولاتات من الدول الأخرى. وذكر أن في عام 2016 وصلت قيمة واردات سوريا من السلع الإيرانية إلى ما يقارب 5ر2 مليار دولار.