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رقم الخبر: 208338 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: اقتصاد  
ظريف يؤكد أهمية ميناء "الشهيد بهشتي" في تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية
خلال إستقباله نظيرته الهندية

ظريف يؤكد أهمية ميناء "الشهيد بهشتي" في تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية

أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف أهمية ميناء الشهيد بهشتي في جابهار (جنوب شرقي ايران)، في تعزيز العلاقات الثنائية والاقليمية.

وخلال استقباله السبت نظيرته الهندية سوشما سوارج، التي تزور ايران حالياً، أشار ظريف الى العلاقات الطيبة والمتنامية بين البلدين، وقال: ان افتتاح ميناء الشهيد بهشتي سيعزز التعاون الثنائي والاقليمي ويحظى بالأهمية في التنمية الاقليمية وطرق الاتصال بين دول آسيا الوسطى وسائر دول العالم عن طريق بحر عمان والمحيط الهندي.

من جانبها، أكدت وزير خارجية الهند، خلال اللقاء، أهمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة توطيدها وتطويرها.

هذا وقال وزير المالية الهندي قبيل زيارته لإيران: ان افتتاح ميناء جابهار يعزز مكانة الهند وايران اقليمياً. وأكد ار بونياه آيابان رادا كريشان أهمية مشروع جابهار في تنمية التعاون بين البلدين، وقال: ان الهند مهتمة بتطوير علاقاتها مع ايران في مجال البنى التحتية وكذلك الطاقة، مشيراً الى ميناء جابهار والمشاركة في تطويره، قائلاً: ان افتتاح المرحلة الأولى للميناء يرفد بشكل كبير اقتصاد البلدين، بل اقتصاد المنطقة بأسرها. وأضاف: ان تطوير ميناء جابهار له تأثير إيجابي على دول مثل أفغانستان ويساعدها في تطوير اقتصادها.

 
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