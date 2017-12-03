  • الأحد ١٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208337 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
مساعد قائد الجيش: القوة البحرية حرست 4200 سفينة تجارية وناقلة نفط

مساعد قائد الجيش: القوة البحرية حرست 4200 سفينة تجارية وناقلة نفط

اعلن مساعد الشؤون التنسيقية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري بان القوة البحرية الايرانية قامت بحراسة 4200 سفينة تجارية وناقلة نفط خلال 10 أعوام.
واعتبر الادميرال سياري، قراصنة البحر من ضمن التهديدات لامن السفن وقال، ان المسافة طويلة بين بندرعباس الى خليج عدن ومن دون التواجد المستمر للقوة البحرية في هذا المسار لتعرضت السفن الى هجمات قراصنة البحر.
واضح القائد السابق للقوة البحرية الايرانية، انه ومنذ العام 2008 ولغاية الان تمت حراسة 4200 سفينة تجارية وناقلة نفط من قبل القوة البحرية الايرانية والحفاظ عليها من هجمات محتملة لقراصنة البحر، في سياق توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
وصرح الادميرال سياري بان للقوة البحرية الايرانية تواجداً مستمرا في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وهي فضلا عن حراسة السفن التجارية الايرانية تقوم ايضا بحراسة سفن الدول الاخري.
وقال ان سفن القوة البحرية الايرانية رست لغاية الان في 60 ميناء في مختلف دول العالم لاحباط مخطط العدو الرامي الى اثارة الخوف من ايران.
واكد بان الدبلوماسية البحرية يمكنها اليوم ان تكون مؤثرة في العلاقات الخارجية وفيما لو اراد العدو القيام باي تعرض عن طريق البحر فان القوة البحرية للجيش والحرس الثوري على استعداد لاركاعه.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5378 sec