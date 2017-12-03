واعتبر الادميرال سياري، قراصنة البحر من ضمن التهديدات لامن السفن وقال، ان المسافة طويلة بين بندرعباس الى خليج عدن ومن دون التواجد المستمر للقوة البحرية في هذا المسار لتعرضت السفن الى هجمات قراصنة البحر.

واضح القائد السابق للقوة البحرية الايرانية، انه ومنذ العام 2008 ولغاية الان تمت حراسة 4200 سفينة تجارية وناقلة نفط من قبل القوة البحرية الايرانية والحفاظ عليها من هجمات محتملة لقراصنة البحر، في سياق توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح الادميرال سياري بان للقوة البحرية الايرانية تواجداً مستمرا في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وهي فضلا عن حراسة السفن التجارية الايرانية تقوم ايضا بحراسة سفن الدول الاخري.

وقال ان سفن القوة البحرية الايرانية رست لغاية الان في 60 ميناء في مختلف دول العالم لاحباط مخطط العدو الرامي الى اثارة الخوف من ايران.

واكد بان الدبلوماسية البحرية يمكنها اليوم ان تكون مؤثرة في العلاقات الخارجية وفيما لو اراد العدو القيام باي تعرض عن طريق البحر فان القوة البحرية للجيش والحرس الثوري على استعداد لاركاعه.