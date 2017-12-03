وخلال هذا الإجتماع الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك، أكد أويسي على ضرورة تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال المواصلات عن طريق السكك الحديد والخطوط السريعة وإنجاز المشاريع المشتركة للتعاون في إطار ممر الشمال- جنوب واعتبر تفعيل هذا الممر بانه يسهم في توفير النفقات والوقت في مجال نقل السلع والمواصلات من بعض البلدان كالهند وإيران الى بيلاروسيا ودول البلطيق وإسكندينافيا.

من جانبه، أكد وزير المواصلات البيلاروسي على ضرورة تفعيل ممر الشمال- جنوب ورحب بتطوير العلاقات في مجال المواصلات عن طريق البر وتسهيل المواصلات الجوية بين البلدين كما أكد ضرورة تطوير التعاون في إطار لجنة المواصلات الثنائية بين البلدين وقال انها تصب في خدمة المصالح الإقتصادية الثنائية على المدى البعيد وصناعة المواصلات للبلدين.

وكان إرساء التعاون في مجال صناعة آلات بناء الطرق ووسائل النقل موضوعا آخر لمحادثات السفير الايراني ووزير المواصلات البيلاروسي.

واعرب الجانب البيلاروسي في هذا الصدد عن استعداده لدعم تطوير التعاون بين الشركات البيلاروسية والشركات الايرانية في مجال تصنيع المعدات والادوات الخاصة بصناعة النقل والمواصلات.