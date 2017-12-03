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رقم الخبر: 208334 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: دوليات  
جيش هندوراس يفرض حظر تجوال على خلفية أعمال شغب
بسبب تأخر فرز الأصوات

جيش هندوراس يفرض حظر تجوال على خلفية أعمال شغب

علقت هندوراس الحق في حرية الحركة وفرضت حظر تجول أثناء الليل ومنحت الجيش والشرطة صلاحيات واسعة بعدما تسببت أعمال نهب واحتجاجات بسبب الخلاف على نتائج الانتخابات في مقتل شخص واحد على الأقل.

ورغم مرور خمسة أيام على غلق باب الاقتراع لم يعلن يوم الجمعة المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد. وتأرجحت النتائج لصالح الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز لكنها لم تحسم بسبب خلافات على فرز آلاف الأصوات.

ولقي محتج واحد على الأقل حتفه وأصيب أكثر من 20 شخصا واعتقل أكثر من 100 آخرين بسبب أعمال نهب بعدما اتهم زعماء المعارضة الحكومة بمحاولة تزوير الانتخابات عن طريق التلاعب بأصوات الناخبين.

وقال ايبال دياز، وهو مسؤول كبير بمجلس الوزراء ”تمت الموافقة على تعليق ضمانات الدستور حتى تتمكن القوات المسلحة والشرطة الوطنية من احتواء موجة العنف التي اجتاحت البلاد“.

وتزايد القلق الدولي إزاء الأزمة الانتخابية في الدولة الفقيرة الواقعة في أمريكا الوسطى والتي تخوض نضالا ضد عصابات المخدرات العنيفة كما أنها واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات قتل في العالم. وتصدر هندوراس أيضا موجات من المهاجرين إلى الولايات المتحدة وتمر عبر أراضيها طرق كبيرة لتهريب الكوكايين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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