زار البابا فرنسيس يوم السبت دارا أسستها الأم تيريزا في داكا للأيتام والأمهات غير المتزوجات والمسنين المعوزين، وذلك في آخر أيام جولته في ميانمار وبنجلادش.

وافتتحت الأم تيريزا الدار في أوائل السبعينات لرعاية نساء من بنغلادش حملن بعد أن اغتصبهن جنود باكستانيون أثناء حرب الاستقلال. والآن صارت الدار الواقعة في أحد أكثر أحياء العالم فقرا تعتني بالأيتام واللقطاء والأمهات غير المتزوجات والمرضى من المسنين. وتوفيت الأم تيريزا عام 1997 ورفعها البابا فرنسيس إلى مصاف القديسين عام 2016.

وزار البابا في بنغلادش عددا من المرضى الملازمين للفراش. وبعد ذلك أشاد في كلمة للراهبات والقساوسة ببنجلادش واصفا إياها بأنها أحد أفضل الأماكن في العالم فيما يتعلق بالعلاقات بين الأديان. ويعيش في بنجلادش غالبية من المسلمين ويشكل الكاثوليك أقل من واحد في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 169 مليون نسمة.

وحثّ البابا خلال زيارته للدار صباح يوم السبت القساوسة والراهبات على الابتعاد عن الثرثرة معتبرا إياها شكلا من أشكال الترهيب. ويختتم البابا زيارته إلى بنجلادش بلقاء شبان في كلية أسسها قساوسة كاثوليك بعد ما تمخضت حرب الاستقلال في أوائل السبعينات عن بلد جديد تندر فيه أماكن التعليم العالي.