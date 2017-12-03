قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة: إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يرحل عن الإدارة الحالية مناقضا بذلك ما تردد من تقارير صحفية أفادت بأن البيت الأبيض يعتزم تغييره.

وكتب ترامب على تويتر" تكهنت وسائل الإعلام أني أقلت ريكس تيلرسون أو أنه سيترك منصبه قريبا... هذه أنباء مزيفة. وتابع: هو لن يغادر وعلى الرغم من أننا نختلف بشأن موضوعات محددة إلا أننا نعمل معا بشكل جيد.

من جهة أخرى اعترف مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي يوم الجمعة بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بشأن روسيا ووافق على التعاون مع ممثلي الادعاء الذين يحققون في تصرفات الدائرة الداخلية لترامب قبل توليه مهام منصبه في يناير كانون الثاني.

وأثار هذا التحول السريع في الأحداث مزيدا من التساؤلات بشأن تصرفات صهر ترامب جاريد كوشنر. واعترف فلين بالكذب بشأن مطالبة السفير الروسي بالمساعدة في تأجيل تصويت في الأمم المتحدة كان ينظر إليه على أنه يضر بإسرائيل. وقالت مصادر إن مسؤولا كبيرا جدا طلب من فلين الاتصال بروسيا ودول أخرى للتأثير على أصواتهم.

وأصبح فلين أول عضو في إدارة ترامب يعترف بارتكاب جريمة كشف عنها التحقيق الخاص في محاولات روسيا المزعومة للتأثير على انتخابات 2016 وتواطؤ مساعدي ترامب المحتمل.

واعترف فلين، وهو عضو كبير سابق في حملة ترامب الانتخابية، في محكمة بوسط واشنطن بأنه قدم تصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي في يناير كانون الثاني بشأن اتصالات أجراها في ديسمبر كانون الأول الماضي بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة آنذاك سيرجي كيسلياك.