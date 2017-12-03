اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في كرمان حميد رضا رشيدي نجاد عن ارسال 12 سيارة ومروحية اسعاف لتقديم الخدمات الى المصابين بزلزال منطقة هجدك في كرمان.

واضاف حميدرضا رشيدي نجاد، في تصريح ادلى به يوم السبت، عن ارسال فريق للاتصالات الراديوية في حالات الطوارئ و 4 وحدات علاجية متقدمة الى منطقة الزلزال لتقديم الخدمات للمصابين.

وتابع: انه في أعقاب الزلزال بقوة 6.1 درجة الذي ضرب منطقة هجدك، من توابع منطقة كوهساران في مدينة راور، أرسلت ثماني فرق فحص أولية من قسم الطوارئ وأربع فرق مسح أولية تابعة لدائرة الشؤون الصحية في الجامعة إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

واوضح، انه في ذات الوقت، تم تشكيل مركز لإدارة الأزمات في الجامعة والايعاز لجميع المستشفيات في كرمان وراور بالتأهب لمعالجة الجرحى، وفي هذا السياق تم استدعاء الفرق العلاجية من جامعة كرمان للعلوم الطبية وشبكة الرعاية الصحية في راور.

ولفت الى اعداد 155 سريرا لمعالجة الجرحى الاحتماليين جراء الزلزال في مستشفيات افضلي بور والشهيد باهنر و الامام علي بن ابي طالب(ع) في مدينة راور.

ونوه الى نقل 51 مصابا، معظمهم من اهالي مدينة كرمان بعد اصابتهم بأضرار طفيفة بسبب الخوف والهروب جراء الزلزال، إلى مستشفى الشهيد باهنر في المدينة.

هذا و ضرب زلزال آخر منطقة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرقي ايران بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال في الساعة التاسعة و 20 دقيقة و 54 ثانية من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة و 40 دقيقة و 54 ثانية فجرا بتوقيت غرينتش).