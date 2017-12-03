توجّه مساعد وزير الداخلية الايراني في شؤون التنسيق الاقتصادي والتنمية الاقليمية بابك دين برست على رأس وفد يضم كبار المدراء في ثمان وزارات الى كابول للمشاركة في اعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ويضم الوفد الايراني مدراء وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمناجم والتجارة والنفط والطرق وبناء المدن والشؤون الاقتصادية والمالية والجهاد الزراعي والطاقة بالاضافة الى مدراء يمثلون المصرف المركزي ومنطقة جابهار التجارية والصناعية والمنجمية والزراعية الايرانية.

وتأتي زيارة الوفد الايراني للمشاركة في اعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاقتصادي والترانزيت بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية افغانستان الاسلامية والتباحث حول تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان مجلس الوزراء الايراني قد أناط مسؤولية الجانب الايراني في لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، الى وزارة الداخلية.

يشار الى ان الاجتماع الاول للجنة التعاون الايرانية الافغانية المشتركة قد انعقد في طهران يومي 18 و 19 حزيران/ يونيو الماضي.

من جانب آخر أعلن مساعد الشؤون الدولية والمعاهدات في قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي العقيد خليل قاسم نجاد، بان الاجتماع المشترك العاشر لحرس الحدود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان سيعقد غداً الاحد في طهران.

واورد الموقع الالكتروني لحرس الحدود، ان العقيد قاسم نجاد قال، انه وفي اطار استراتيجية قيادة حرس الحدود التابع لقوى الامن الداخلي وفي سياق الارتقاء بمستوى التعاون مع حرس الحدود للدول الجارة، يعقد الاجتماع المشترك العاشر بين قادة حرس الحدود للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان في طهران يوم الاحد.

واشار الى ان الاجتماع يستغرق يوما واحدا واضاف، ان من اهداف هذا الاجتماع الذي يعقد بحضور قائد حرس الحدود الآذربايجاني الفريق "الجين قلي اوف"، دراسة تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك التاسع (السابق) الذي عقد قبل نحو عامين في باكو وكذلك البحث في سبل التعاون الثنائي في مجال الحدود المشتركة.