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|رقم الخبر: 208324
|تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017
|الوقت: 15:51
|الاقسام: منوعات
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كيف كانت وجبات طعام الطائرات في الماضي؟
ما هو أكثر شيء تُحبه في السفر جواً؟ ربما أنه أكثر وسائل النقل سرعة؟ أو أنه يُتيح لك منظوراً مختلفاً للأرض! الكثير من الإجابات يُمكن أن نستحضرها للإجابة على هذا السؤال. أما عند السؤال عن أكثر ما تكرهه حول السفر جواً، فلن يختلف اثنان على حقيقة أن وجبات طعام الطائرات هي الأسوأ في الرحلة كلها!.
إذ لا تُعطي الكثير من الخطوط الجوية أهمية كبيرة لجودة الطعام الذي تُقدمه لركاب الدرجة الاقتصادية، وهي أكثر الدرجات حجزاً بين المسافرين. إلا أنه وعند النظر إلى صور قديمة من فترة الستينات والسبعينات، نُلاحظ اختلافاً كبيرة في جودة وجبات طعام الطائرات التي كانت في عصرها الذهبي آن ذاك!.
وهذه نظرة على فخامة وجبات طعام الطائرات في الماضي:
إذ كان السفر جواً غير متاح لشريحة كبيرة من المسافرين، ومن يحظى بهذه الفرصة الكبيرة، فإنه يحصل على وجبات فاخرة من طهاة متخصِّصين في تحضير أشهى الأكلات!.
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