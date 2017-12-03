كيف كانت وجبات طعام الطائرات في الماضي؟ ما هو أكثر شيء تُحبه في السفر جواً؟ ربما أنه أكثر وسائل النقل سرعة؟ أو أنه يُتيح لك منظوراً مختلفاً للأرض! الكثير من الإجابات يُمكن أن نستحضرها للإجابة على هذا السؤال. أما عند السؤال عن أكثر ما تكرهه حول السفر جواً، فلن يختلف اثنان على حقيقة أن وجبات طعام الطائرات هي الأسوأ في الرحلة كلها!.