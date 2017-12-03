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رقم الخبر: 208323 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2017 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
كشف أسرار مومياء طفلة فريدة من نوعها

كشف أسرار مومياء طفلة فريدة من نوعها

اكتشف علماء الآثار بقايا مومياء طفلةٍ تبلغ من العمر 5 سنواتٍ في هوَّارة بصعيد مصر.

وكانت المومياء الفريدة من نوعها ملفوفةً مع رسمٍ لوجهها وفق تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية لكن مع ذلك لم يُعرف سوى القليل عن تلك الفتاة حتى الآن.

واليوم، وبعد مرور قرنٍ و6 أعوام على اكتشافها، استخدم الباحثون تقنيةً مبتكرةً للتصوير بالأشعة السينية ساعدت في تجميع قصتها.

وألقى المسح الضوء على مجموعةٍ من الألغاز، بما في ذلك كيفية تحنيط جثمانها قبل 1900 عام، والأشياء التي دُفنت معها، وسبب وفاتها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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