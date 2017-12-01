|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 208279
|تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017
|الوقت: 19:51
|الاقسام: رياضة
|
تحت رعاية الرئيس بوتين
الاعلان عن نتائج قرعة كأس العالم 2018.. ايران في المجموعة الثانية مع البرتغال واسبانيا والمغرب + صور
* سحبت قرعة كأس العالم 2018 "روسيا"، الجمعة في قصر الكرملين بروسيا، واسفرت عن وقوع منتخب ايران في المجموعة B مع البرتغال واسبانيا والمغرب.
وأقيم حفل القرعة في قاعة الاحتفالات الرئيسية في قصر الكرملين، والتي تتسع لنحو 6 آلاف شخص تقريباً، لكن موقع الفيفا الإلكتروني أشار إلى القاعة التي ستجري فيها القرعة ستكون متاحة لنحو 3960 شخصاً.
هذا وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة A: روسيا – أوروغواي – مصر – السعودية
المجموعة B: البرتغال – اسبانيا – ايران – المغرب
المجموعة C: فرنسا – البيرو – الدنمارك – استراليا
المجموعة D: الأرجنتين – كرواتيا – ايسلندا – نيجيريا
المجموعة E: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا
المجموعة F: المانيا – المكسيك – السويد – كوريا الجنوبية
المجموعة G: بلجيكا – انجلترا – تونس – بنما
المجموعة H: بولندا – كولومبيا – السنغال – اليابان
وصنفت المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، إلى 4 مستويات رئيسية، بحسب التصنيف العالمي للفيفا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بترتيب تنازلي، خلف روسيا المصنفة الأولى.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|الاعلان عن نتائج قرعة كأس العالم 2018.. ايران في المجموعة الثانية مع البرتغال واسبانيا والمغرب + صور