انطلقت مساء الجمعة، أولى فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وهي حفل قرعة مونديال 2018 الرسمي لكرة القدم في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة السادسة عصراً (حسب التوقيت المحلي).

وأقيم حفل القرعة في قاعة الاحتفالات الرئيسية في قصر الكرملين، والتي تتسع لنحو 6 آلاف شخص تقريباً، لكن موقع الفيفا الإلكتروني أشار إلى القاعة التي ستجري فيها القرعة ستكون متاحة لنحو 3960 شخصاً.

وانطلق الحفل، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الذي رحب فيها بالضيوف والفرق المشاركة في المونديال معرباً عن سعادته لإستضافة بلاده لهذه المسابقات وتعرف الضيوف على ثقافة وتاريخ بلاده، كما تمنى النجاح لكافة المنتخبات في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده في يونيو المقبل.

وتولّى جاري لينكر أحد أساطير الكرة الإنجليزية تقديم حفل القرعة بمساعدة الصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا، وإلى جانبهما بعض عمالقة كرة القدم، الفرنسى لوران بلان، والإنجليزى جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأوروجواياني دييجو فورلان، والأرجنتيني دييجو مارادونا، والأسباني كارليس بويول والروسي نيكيتا سيمونيان.

وتأهل منتخب إيران لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى فى التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال على حساب منتخبات قطر وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وسوريا والصين.

ويشارك فى كأس العالم العام المقبل، 32 منتخباً وهم، مصر ونيجيريا والسنغال والمغرب وتونس (أفريقيا)، روسيا، البرتغال، فرنسا، آيسلندا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، صربيا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، السويد، والدنمارك (أوروبا)، البرازيل، أوروغواي، الأرجنتين وكولومبيا وبيرو (أمريكا الجنوبية)، إيران، اليابان، السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا (آسيا)، المكسيك، كوستاريكا وبنما (أمريكا الشمالية).

هذا وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة A: روسيا – أوروغواي – مصر – السعودية

المجموعة B: البرتغال – اسبانيا – ايران – المغرب

المجموعة C: فرنسا – البيرو – الدنمارك – استراليا

المجموعة D: الأرجنتين – كرواتيا – ايسلندا – نيجيريا

المجموعة E: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا

المجموعة F: المانيا – المكسيك – السويد – كوريا الجنوبية

المجموعة G: بلجيكا – انجلترا – تونس – بنما

المجموعة H: بولندا – كولومبيا – السنغال – اليابان

وصنفت المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، إلى 4 مستويات رئيسية، بحسب التصنيف العالمي للفيفا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بترتيب تنازلي، خلف روسيا المصنفة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات مونديال روسيا 2018، ستقام على 12 ملعباً، في 11 مدينة روسية، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران لغاية 15 يوليو/تموز.