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رقم الخبر: 208278 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
السودان.. طائرة ركاب تهبط اضطراريا بالخرطوم بسبب "قنبلة واي فاي"

السودان.. طائرة ركاب تهبط اضطراريا بالخرطوم بسبب "قنبلة واي فاي"

ذكرت شركة الخطوط الجوية التركية، الخميس، أن طائرة تابعة لها حولت مسارها، خلال رحلة من نيروبي إلى اسطنبول، بعد رصد شبكة "واي فاي" تحمل اسم "قنبلة على متن (الطائرة)" مما أثار قلق الركاب.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية، في بيان، أن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار الخرطوم بالسودان، لكن الرحلة استؤنفت بشكل طبيعي بعد عمليات تفتيش أمنية للركاب وللطائرة.

ومن الناحية التقنية، يمكن للأفراد أن ينشئوا شبكات "واي فاي" على أجهزتهم مثل الهواتف المحمولة وأن يطلقوا عليها أي اسم يختارونه.

وأشارت الشركة إلى أن كافة ركاب الطائرة وعددهم مئة صعدوا على متن الطائرة مرة أخرى، لكنها لم تحدد ما إن كانت السلطات تعرفت على الراكب الذي أنشأ شبكة الـ"واي فاي".

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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