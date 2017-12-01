البنتاغون ينفي مقتل مدنيين بعملية عسكرية في الصومال أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، أن جنوداً أميركيين قتلوا مسلحين متطرّفين في عملية مشتركة مع الجيش الصومالي في أغسطس الماضي، مشدداً على أنهم لم يقتلوا مدنيين. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم» في بيان، إنها أجرت تحقيقاً شاملاً حول العملية العسكرية التي جرت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.