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|رقم الخبر: 208277
|تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017
|الوقت: 19:27
|الاقسام: عربيات
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البنتاغون ينفي مقتل مدنيين بعملية عسكرية في الصومال
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، أن جنوداً أميركيين قتلوا مسلحين متطرّفين في عملية مشتركة مع الجيش الصومالي في أغسطس الماضي، مشدداً على أنهم لم يقتلوا مدنيين. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم» في بيان، إنها أجرت تحقيقاً شاملاً حول العملية العسكرية التي جرت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
ودعا وجهاء محليون صحافيين إلى العاصمة الصومالية مقديشو بعد العملية العسكرية بفترة وجيزة، وعرضوا 9 جثث بينها جثتان لطفلين، وقالوا إن الضحايا قُتلوا بدم بارد على يد جنود صوماليين كان يرافقهم مستشارون عسكريون أميركيون. ودفعت الاتهامات إلى إجراء تحقيق، وعبّرت قيادة «أفريكوم» عن اقتناعها بأن من قتل في تلك العملية هم من المقاتلين، لكنها لم تنشر التحقيق.
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