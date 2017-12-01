  • الجمعة ١٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الجمعة , ديسمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208277 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: عربيات  
البنتاغون ينفي مقتل مدنيين بعملية عسكرية في الصومال

البنتاغون ينفي مقتل مدنيين بعملية عسكرية في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، أن جنوداً أميركيين قتلوا مسلحين متطرّفين في عملية مشتركة مع الجيش الصومالي في أغسطس الماضي، مشدداً على أنهم لم يقتلوا مدنيين. وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم» في بيان، إنها أجرت تحقيقاً شاملاً حول العملية العسكرية التي جرت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

ودعا وجهاء محليون صحافيين إلى العاصمة الصومالية مقديشو بعد العملية العسكرية بفترة وجيزة، وعرضوا 9 جثث بينها جثتان لطفلين، وقالوا إن الضحايا قُتلوا بدم بارد على يد جنود صوماليين كان يرافقهم مستشارون عسكريون أميركيون. ودفعت الاتهامات إلى إجراء تحقيق، وعبّرت قيادة «أفريكوم» عن اقتناعها بأن من قتل في تلك العملية هم من المقاتلين، لكنها لم تنشر التحقيق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: مقديشو/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8572 sec