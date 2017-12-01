  • الجمعة ١٢ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الجمعة , ديسمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208276 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 19:24 الاقسام: عربيات  
رئيس وزراء ليبيا يأمل في تخفيف حظر السلاح

رئيس وزراء ليبيا يأمل في تخفيف حظر السلاح

قال رئيس الوزراء الليبي فائز السراج إنه يأمل في تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة بحيث تستثنى منه بعض أفرع الجيش.

وقبل لقائه بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في البنتاغون، أعرب السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني عن أمله في إنهاء الحظر جزئيا ولو على بعض الأفرع العسكرية مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الليبي في البيت الأبيض الجمعة لإجراء محادثات حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التواصل بين البلدين.

من جهة اخرى أكد شهود عيان من مدينة سبها ان ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة قامت بالسيطرة على مراكز حيوية بالمدينة، بينها مطار سبها المدني.

وأشار الشهود الى أن هناك انباء تفيد بسيطرة نفس المليشيات على حقل المبروك النفطي الذي يبعد 400 كيلو متر شمال شرق مدينة سبها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8713 sec