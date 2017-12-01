قال رئيس الوزراء الليبي فائز السراج إنه يأمل في تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة بحيث تستثنى منه بعض أفرع الجيش.

وقبل لقائه بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في البنتاغون، أعرب السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني عن أمله في إنهاء الحظر جزئيا ولو على بعض الأفرع العسكرية مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الليبي في البيت الأبيض الجمعة لإجراء محادثات حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التواصل بين البلدين.

من جهة اخرى أكد شهود عيان من مدينة سبها ان ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة قامت بالسيطرة على مراكز حيوية بالمدينة، بينها مطار سبها المدني.

وأشار الشهود الى أن هناك انباء تفيد بسيطرة نفس المليشيات على حقل المبروك النفطي الذي يبعد 400 كيلو متر شمال شرق مدينة سبها.