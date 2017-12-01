أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد أن الحرب على الفساد والإرهاب متواصلة بلا هوادة، خاصة في ظل الدعم الشعبي الكبير لها.

وقال الشاهد – في تصريحات خلال زيارته ولاية القيروان وسط البلاد ونقلتها وسائل الإعلام التونسية- إن مؤسسة القضاء هي الذراع لمقاومة الفساد، ولذلك تم دعم الميزانية المخصصة لهذه المؤسسة في مشروع ميزانية عام 2018 التي تتم مناقشتها حاليا في مجلس نواب الشعب.

وحول ما تردد عن زيادة أسعار المحروقات، قال رئيس الحكومة التونسية إن "أسعار المحروقات سيتم تعديلها وفق الأسعار العالمية، بمعنى أنه إذا ارتفعت الأسعار في السوق العالمية ترتفع الأسعار في تونس، وإذا انخفضت تنخفض".