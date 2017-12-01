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رقم الخبر: 208274 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
قطر تتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية بالكويت

قطر تتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية بالكويت

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة رسمية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية المقرر عقدها قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية في خبر نشر على موقعها الرسمي، ان "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تسلّم دعوة رسمية من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية المقرر عقدها في الكويت في الخامس والسادس من الشهر المقبل".

وأعلنت الكويت في وقت سابق أنها وجهت دعوات لدول مجلس التعاون لحضور القمة وتنتظر الرد على ذلك، مشيرة إلى أن القمة "ستنطلق في موعدها المحدد حال موافقة جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون"، وفق دبلوماسي كويتي تحدث ل‍قناة الجزيرة القطرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بعد قطع هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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