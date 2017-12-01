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رقم الخبر: 208273 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
الكشف عن تفاصيل صفقات الإفراج عن المعتقلين لدى بن سلمان

الكشف عن تفاصيل صفقات الإفراج عن المعتقلين لدى بن سلمان

كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، عن تفاصيل صفقات الإفراج عن الأمراء، والمسؤولين السعوديين المعتقلين بقضايا فساد.

وتعليقا على خبر الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، قال "مجتهد": "متعب بن عبد الله نقل من الريتز لقسم القلب في المستشفى العسكري".

وبحسب "مجتهد"، فإنه لا يعلم إن كان ذهاب متعب بن عبد الله للمشفى من أجل الاطمئنان فقط على صحته، أم بسبب تعرضه لجلطة.

وفي تغريدة أخرى، قال "مجتهد"، إن السلطات السعودية أطلقت سراح عدد من المعتقلين من غير الأسرة الحاكمة.

وقال إن من بين المفرج عنهم، رجل الأعمال صالح العمودي، ورئيس المراسم الملكية السابق الطبييش، بعد تسويات قدماها بأربعة وخمسة مليارات على التوال.

وأضاف: "لكن معتقلي الأسرة لا توجد نية لإطلاقهم إلا إذا نتج عن خروج متعب تداعيات بين صفوف الأسرة تؤدي لإجبار ابن سلمان على إطلاقهم".

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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