* نيجرفان البارزاني في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.. عبر تركيا * الحشد الشعبي: داعش يحاول خرق تحصينات بغداد إنطلاقا من ديالى * التحالف الدولي يقر بقتل مئات المدنيين في العراق وسوريا

بغداد/نافع الكعبي - تعوّل الأطراف السياسية العربية والكردية على دور رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، تمهيداً لبدء حوار يُنهي الأزمة المتفاقمة منذ إجراء الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين إشترطت بغداد للتفاوض مع أربيل، ضرورة التمسك بالدستور وإلغاء الاستفتاء وفرض سلطة الدولة في المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن عودة المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية»، فيما أعلنت وسائل اعلام تركية، الجمعة، أن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، مضيفة، أن "البارزاني سيسافر الى الخارج عبر الاراضي التركية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، في وقت كشف مصدر أمني، عن مساعٍ أميركية لإنشاء قاعدة على معبر تتنازع عليه بغداد وأربيل، بالقرب من محافظة دهوك شمالي العراق، فيما حذر قيادي في الحشد الشعبي من محاولة تنظيم داعش الإرهابي، فتح جبهة مع بغداد انطلاقا من "بزايز ديالى.

ورأى التحالف الوطني، إمكانية أن يلعب معصوم «دوراً كبيراً» في حل الأزمة بين بغداد وأربيل، عازيا ذلك إلى ثلاثة أسباب. النائب حسن خلاطي قال في تصريح صحافي: إن أهمية دور معصوم تأتي من أنه «لم يكن جزءاً من المشروع الانفصالي، إضافة إلى موقعه الذي يمثل سيادة البلد، فضلاً عن كونه من المكون الكردي». وأضاف: «كل تلك الأمور ستسهم في البدء بحوار جدي بين الحكومة الاتحادية، من جهة، وحكومة إقليم كردستان العراق، من جهة ثانية، مبني على أسس أعلنتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، وعلى الطرف الآخر التماشي معها».وطبقاً لخلاطي، فإن «هذه الأسس هي التمسك بالدستور العراقي، وإلغاء نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفرض سلطة الدولة في المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن عودة المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية».

وفي أربيل، تنشط الحوارات والمباحثات السياسية بين الأحزاب الكردية بغية تشكيل حكومة «مؤقتة» تتولى مهمة الحوار مع بغداد. وبين النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد عثمان أن «هناك مفاوضات ولقاءات داخل إقليم كردستان، بين الاحزاب السياسة الكردية، بشأن إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة، أم الإبقاء على الحكومة الحالية».

وتابع: «في حال توصل القادة السياسيين الأكراد إلى حل نهائي سيتم بعد ذلك التوجه صوب حكومة بغداد لإجراء الحوار».

وعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى بغداد، بعد إجرائه لقاءات في السليمانية وأربيل وكركوك، مع القادة الكرد.

وفور عودته، التقى بمكتبه في قصر السلام في العاصمة العراقية، برهم أحمد صالح رئيس «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة».

ووفقاً لبيان رئاسي فإن معصوم وصالح بحثا «المستجدات السياسية في العراق والمنطقة»، كما ناقش اللقاء «الجهود المبذولة لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وسبل تعزيز الثقة وتمتين التفاهم بين العراقيين في كل المجالات»، في إشارة إلى ضرورة حوار «واسع وجاد» لتطوير العملية السياسية برمتها.

وعقب ذلك اللقاء، استقبل معصوم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وناقشا «آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة» أيضاً.

وركز اللقاء، حسب بيان لمكتب معصوم، على أهمية «قيام مجلس النواب بتعجيل إصدار قانون انتخابات مجلس النواب للدورة المقبلة ومناقشة مشروع الموازنة لعام 2018 تمهيدا للتصويت عليه».كما شدد على أهمية «تعزيز الحوار والتفاهم لحل الخلافات ومعالجة المشكلات والأزمات، والسير قدما لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد».

* البارزاني في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً عبر تركيا

الى ذلك، أعلنت وسائل اعلام تركية، الجمعة، أن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي.

وقالت قناة NTV التركية في خبر لها تابعته، وسائل إعلام: إن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وصل الى تركيا، اليوم (أمس)"، مبينة أن "البارزاني دخل الى تركيا من خلال معبر الخابور".وأضافت القناة، أن "البارزاني سيسافر الى الخارج عبر الاراضي التركية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كشفت عن لقاء جرى، الخميس، بين رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان. وطبقاً للمصادر فإن اللقاء تطرق لـ"زيادة تنمية العلاقات في مختلف المجالات بشكل يصب في مصلحة الجانبين"، فضلاً عن تأكيد الجانبين على أهمية «بدء حوار جدي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لمبادئ الدستور العراقي».

ورأى الاتحاد الوطني الكردستاني إن العلاقة الكردية ـ الأمريكية «مستمرة»، لكنه حذّر من حرب سنية ـ شيعية مرتقبة.

وقال مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني، الملا بختيار، خلال لقائه قيادات الوحدة 70 لقوات البيشمركه إن «الاتحاد الوطني لم يتفكك، وقد حان الوقت لعقد مؤتمره العام».

وأضاف، في تصريح، نقله الموقع الرسمي للحزب، أن «المصالح الاستراتيجية للدول العظمى كانت فيما مضى تتوحد مع المصالح الاستراتيجية للدول الإقليمية»، مستدركا أن «اليوم، ونظرا لكون المصالح الاقتصادية للدول العظمى تتوحد مع نظيرتها الإقليمية في بعض المواضيع ولكن مختلفة في مواضيع أخرى، نرى أن الحكومة العراقية تقوم بمهاجمة الكرد، إلا أن الاستخبارات الأمريكية وخبراء الدول الأخرى باقون وهم يزودون الكرد بالأسلحة إلى حد ما».

وأضاف: «لأمريكا وبريطانيا برنامج لترسيخ سيطرتهما بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط واحتكار نفط الخليج الفارسي»، متابعاً «من أجل تحقيق هذا الهدف يقومون حاليا بتقوية جبهة السنة وخصوصا الدول النفطية السنية».

وواصل «منذ أكثر من شهر وصلت التوترات والخلافات بين الدول السنية الخليجية مع إيران واليمن والحوثيين وحزب الله اللبناني إلى الذروة».

وبشأن أوضاع سنّة العراق قال إن «السنة اجتمعوا وتوصلوا لقرارهم الأخير بأن الحكومة العراقية الحالية حكومة طائفية لا يمكنهم القبول بها، ولن يقبلوا بإجراء الانتخابات بإي شكل من الأشكال»، لافتا إلى أن «بعض الشيعة اصطفوا مع السنة واتخذوا موقفا من الانتخابات باتجاه عدم القبول بإجرائها».

من جهتها، إعتبرت الحركة الإسلامية الكردستانية، تشكيلة حكومة إقليم كردستان الحالية "الأكثر فشلاً"، وفيما حددت خيارين لحل أزمة الإقليم، أكدت على ضرورة الإسراع في "تطبيع" الأوضاع بين بغداد وأربيل.

وقالت الحركة في بيان: إن التشكيلة الحالية لحكومة إقليم كردستان هي الأكثر فشلاً في مسيرة حكومة الإقليم"، معتبرةً أن "الحكومة الحالية أغرقت الإقليم بعشرات الأزمات الكبيرة أبرزها سوء أوضاع المعيشة للمواطنين وغياب الخدمات فضلاً عن خفض الرواتب وتأخر دفعها".

وأضافت، أن "هناك خيارين فقط للخروج من هذه الأزمة وهي تشكيل حكومة مؤقتة أو إجراء إنتخابات مبكرة"، لافتا إلى أنها "تؤيد الخيار الثاني في هذه المرحلة".

وكان مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان دلشاد شهاب اعتبر، في وقت سابق، أنه من الأفضل إجراء انتخابات مبكرة في إقليم كردستان في حال عدم توصل الأطراف السياسية الكردستانية إلى حل مشترك للأزمة داخل الإقليم.

وفي غضون ذلك كشف مصدر أمني، عن مساع لإنشاء قاعدة أميركية في قاطع سحيلة-المحمودية بالقرب من محافظة دهوك شمالي العراق. وقال المصدر: إن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية لقواتها في قاطع سحيلة - المحمودية بالقرب من محافظة دهوك شمالي البلاد".

وأضاف: "المنطقة المذكورة تشرف بشكل مباشر على معبر فيشخابور الحدودي المتنازع عليه بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان"، مبينا أن "طائرات وقوات أميركية تنتشر الآن في تلك المنطقة الحساسة".

وترددت أنباء في شهر آب الماضي، أن الجيش الأميركي بدأ إنشاء أكبر قاعدة عسكرية له قرب قرية كهريز التابعة لناحية زمار غرب نهر دجلة شمال غرب نينوى، للإشراف على الحدود العراقية السورية.

* العمليات المشتركة تنفي تحرك قوات اميركية الى كركوك

ونفت قيادة العمليات المشتركة، تحرك قوات اميركية الى كركوك، فيما اكدت انه لا توجد اي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك ولا في باقي الاراضي العراقية. وقالت القيادة في بيان: إن بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصادر في اقليم كردستان عن تحرك قوات أمريكية الى كركوك"، نافية "هذا الخبر جملة وتفصيلا".

واضافت القيادة انه "لا توجد اي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك ولا في باقي الاراضي العراقية"، مشيرة الى انه "ليس من شأن القوات الاجنبية مسك الارض كما ليست لهم هذه الامكانية ولا العدد ولا العدة".

وتابعت ان "مسؤولية امن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك"، لافتة الى ان "مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي".

* الحكم بالسجن على مسؤولين عراقيين بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أحكامٍ بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مسؤولين سابقين، عازية السبب الى إلحاقهم الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.وقالت الهيئة في بيان: إن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة بعد اطلاعها على تقريري الفريق التحقيقيِّ وقسم التدقيق الخارجيِّ للهيئة، أصدرت ثلاثة أحكامٍ يقضي كلُّ واحدٍ منها بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (حسين عصام الأزري)”، والرئيس الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ (سعيد إسماعيل حقي) والأمين العامِّ الأسبق للجمعيَّة (مازن عبد الله سلوم) ومدير الحسابات الأسبق فيها (وليد عباس حايف) لثبوت قيامهم، بالاتِّـفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها”. كما “تم اصدار حكمٍ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لمشاريع نقل الطاقة الكهربائيَّة (محمد فوزي حسين)، موضحة ان “قرارات الأحكام إصدار أوامر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين الهاربين، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”. وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في 28 تشرين الثاني الحالي، عن اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقين بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات.

* داعش يحاول خرق تحصينات بغداد إنطلاقا من ديالى

ميدانياً، أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، أن تنظيم "داعش" يحاول فتح جبهة مع بغداد انطلاقا من "بزايز ديالى"، فيما حذر من تكرار "فواجع" النهروان إذا لم تؤمن الحدود الفاصلة. وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز: إن داعش يمتلك خلايا نائمة في مناطق بزايز وبهرز وكنعان ضمن حدود محافظة ديالى وهي قريبة من الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد ما يشكل خطرا على أمن العاصمة وربما يحاول التنظيم فتح جبهة عنف جديدة لضرب استقرارها الأمني".

* اشتباكات بين الحشد ومسلحين في اطراف طوزخورماتو

الى ذلك، أعلن المشرف على الحشد التركماني ابو رضا النجار، الخميس، عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الحشد التركماني وإصابة عشرة آخرين باشتباك بين الحشد وعناصر تنظيم "داعش" المتحصن بين قضاءي داقوق وطوز خورماتو.

وقال النجار في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوه من الحشد شاهدت بقرية الخلخال الصغرى بين الطوز وداقوق حركة لعصابات داعش ثم تحركت قوة من الحشد للمنطقة بالعمق وفقدان الاتصال بها ثم تحركت قوة مشتركة من الجيش والحشد وبمساندة طيران الجيش وأمنت الاتصال بالقوات بشكل مطلق وأشتبكت مع الإرهابيين هناك جنوب كركوك".

واضاف النجار، أن "الاشتباكات ادت الى مقتل خمسة دواعش بينما استشهد ثلاثة واصيب 10 من الحشد".

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران، عن مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" في عملية امنية في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة غربي كركوك.

وفي الأثناء، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن العثور على مستودع للعبوات الناسفة يحتوي على أكثر من 60 عبوة جنوب غربي محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان: إن استخبارات عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية عثرت على مستودع للعبوات الناسفة يضم أكثر من 60 عبوة باستخدام اسطوانات الغاز كانت معدة لاستهداف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك".

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة اشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضر جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب علوة لبيع الفواكه والخضر بمنطقة سويب، جنوبي بغداد، انفجرت، ظهر أمس، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

* التحالف الدولي يقرّ بمقتل مدنيين في العراق وسوريا

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بمقتل 801 مدني خلال غاراته الجوية التي شنها في العراق وسوريا.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه مازال يحقق في 695 تقريرا حول سقوط قتلى مدنيين في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف في كل من سوريا والعراق.

ولفت البيان إلى أن التحالف يتحمل المسؤولية عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط قتلى أو مصابين مدنيين عن طريق الخطأ.

وكان التحالف الدولي بقيادة أمريكا قد أعلن أنه يقيم تقارير خاصة بمقتل مدنيين في غارات جوية نفذتها طائراته في سوريا والعراق.