أدانت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له الشّيخ عيسى قاسم على يد السّلطات.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها "يجب على البحرين الاستجابة للإدانة الدّولية الواسعة النّطاق لسياساتها التّمييزية وإصلاح نظامها القضائي بشكل جدي كرد على المخاوف التي أثارتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة"، مضيفة أنّه يتوجب عليها أيضًا وقف ممارستها التّعسفية بسحب الجنسية عن الشّخصيات الدينية والسياسية البارزة في البحرين، وإسقاط جميع التّهم الموجهة إلى الشّيخ عيسى قاسم، وإعادة جنسيته إليه، ورفع الإقامة الجبرية عنه، والسماح بحصوله على كل الرعاية الطبية اللازمة.

ويعاني الشّيخ عيسى قاسم من وضع صحي حرج، بعد ستة أشهر من الإقامة الجبرية في منزله منذ مايو/أيار 2017. وقد سُحِبَت جنسيته في العام 2016 وحُكِم عليه غيابيًا بالسجن لعام مع وقف التّنفيذ بموجب تهم ذات خلفية سياسية في وقت سابق من العام الحالي.

ولفتت المنظمة إلى أن العلاج الوحيد الممكن في حالة الشّيخ قاسم هو الجراحة الفورية، لكن للقيام بذلك، يتوجب عليه أن يغادر منزله، ما يعرضه لخطر ترحيله من البلاد.

من جهة أخرى، تظاهر آلاف البحرينيين للمطالبة بفك الحصار الذي تفرضه السلطات عن الشيخ عيسى قاسم، ودعا المتظاهرون إلى تمكين قاسم من العلاج والسماح له بالتنقل والحركة.

وحمّل المتظاهرون ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبوا بفك الحصار عنه فورًا.

من جهتها، أطلقت قوات النظام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الإنشطاري على المحتجين في الدراز وسترة المعامير.

وفي سياق غير متصل اعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، عن توقيع عقود مع البحرين بقيمة 9 مليارات دولار، تشمل تزويد المنامة بمقاتلات من طراز F16.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في واشنطن، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وقال ترامب، خلال لقاءه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني)، في واشنطن: "أتشرف بلقاء ولي عهد البحرين في مكتبي اليوم وهناك صفقات كثيرة ستعقد بيننا قيمتها 9 مليارات دولار".

ولم يتضح حتى الآن عدد المقاتلات التي تشملها الصفقة أو أية تفاصيل أخرى.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوة دفاع البحرين (الجيش)، إبرام صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة، تقدر قيمتها بـ3.8 مليارات دولار.