قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف 8 إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ارتكب أخطاء كثيرة خلال الجولة الحالية من المفاوضات.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي الجمعة، إن دي ميستورا تجاوز صلاحياته كوسيط بين أطراف التفاوض، حين قدم ورقة مبادئ دون التشاور مسبقا مع وفد الحكومة السورية.

وتابع "أبلغنا دي ميستورا بأننا سنغادر جنيف ونحن نعمل بشكل واضح وشفاف".

وقال الجعفري: "دي ميستورا في هذه الجولة طرح علينا ورقة مبادئ دون أن يتشاور معنا".

وأضاف: "نحن لا نتفاوض مع دي ميستورا نحن نتفاوض من خلاله ومجرد طرحه للورقة هو بمثابة تجاوز لمهمة الوسيط".

وأشار الجعفري إلى أن "ذلك لا يعني صداما بين وفده والمبعوث الأممي"، مؤكدا "اهتمام دمشق" باستمرار سير عملية جنيف.

وقال في هذا الصدد: "نحن معنيون بجنيف ولن نفوت أي فرصة للحضور".

وأفاد الجعفري، أن الجولة الحالية من المحادثات، انتهت بالنسبة لوفد دمشق، وأنه سيغادر جنيف، السبت.

وأضاف رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف أن "بيان الرياض 2 مرفوض لأنه لا يأخذ التطورات السياسية في الحسبان".

وأكد رئيس الوفد الحكومي السوري إلى محادثات جنيف بشار الجعفري إنّ بيان منصة الرياض يمثّل عودة إلى الوراء، واصفاً إياه بالاستفزازي والمرفوض من قبل دمشق "جملة وتفصيلاً".

وعقب لقائه الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف، قال الجعفري "دي ميستورا طرح علينا ورقة مبادئ أساسية من دون أن يطرحها معنا مسبقاً"، مضيفاً أن "ورقتنا التي قدّمناها قبل 9 أشهر لدي ميستورا تجاهَلها ولم يتناولها في المناقشات".

ولفت الجعفري إلى أنه لو تمّ قبول الورقة التي طرحها الوفد السوري قبل 3 سنوات ما كانت الأمور وصلت إلى "طريق مسدود"، معتبراً أن بيان الرياض 2 هو "المشكلة الأساسية" وأنّ مَن صاغه كان يسعى إلى تقويض مهمة المبعوث الدولي.

من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ضرورة المضي قدما بالمحادثات السورية السورية في جنيف من دون أي شروط مسبقة وتكثيف النشاطات الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الخميس: “ناقشنا خلال اليومين الماضيين مع الوفود المشاركة بالحوار السلال الأربع وبشكل خاص المسار الدستوري والانتخابات”.

ولفت دي ميستورا إلى أنه بعد هزيمة جماعة داعش التكفيرية في آخر معاقله بسورية “علينا الآن أن نجد حلا سياسيا للأزمة”، مشيرا إلى أن الجولة الحالية من المحادثات ستستأنف في الخامس من ديسمبر لتستمر حتى منتصفه.

وفي رده على سؤال حول التزام وفد “المعارضة” بالقرار الأممي 2254 وإجراء محادثات من دون شروط مسبقة قال دي ميستورا: “إن الضمان الوحيد هو من الوفود وما نقوم به هو محاولة ضمان التزام كل الأطراف بها وإن لم تف بما نطلبه فسيكون هناك نتائج سلبية لذلك كان لدينا إصرار على التوصل إلى حل سياسي”.

وكان الوفد السوري برئاسة الدكتور بشار الجعفري عقد الخميس جلسة محادثات رسمية ثانية مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة الثامنة من الحوار السوري السوري تم خلالها التأكيد على أهمية الانخراط بجدية ومسؤولية في الحوار حيث تناولت الجلسة ورقة المبادئ الأساسية التي كان وفد الجمهورية العربية السورية قد قدمها منذ عدة أشهر.

وجرت في جنيف سبع جولات من الحوار السوري السوري اختتمت الأخيرة منها في الرابع عشر من يوليو الماضي.

ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت أكثر من 910 مواقع للتنظيمات الإرهابية في سورية الأسبوع الماضي في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب بناء على طلب من الجمهورية السورية.

وذكرت الوزارة في تقرير نشرته الجمعة صحيفة النجم الأحمر الرسمية التابعة لها أن “القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 420 طلعة ودمرت أكثر من 910 مواقع للإرهابيين في سورية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الــ 23 من الشهر المنصرم أن الطيران الروسي دمر خلال أسبوع أكثر من 1320 موقعا للإرهابيين.

وكانت قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز (تو 22 ام 3) وجهت خلال الشهر الماضي عدة ضربات الى مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة دير الزور دمرت خلالها العديد من مواقع وتحصينات للتنظيم التكفيري.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الثلاثين من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.