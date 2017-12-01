* قوات الاحتلال ترفع درجة الاستعدادت القصوى على الحدود مع القطاع * الأمم المتحدة تصوّت ضد تبعية القدس لـــ" إسرائيل".. وواشنطن تعترض

قُتل جندي من قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، في عملية طعن بطولية نفذها شاب فلسطيني في النقب المحتل.

وذكرت المصادر العبرية أن شابا فلسطينيا هاجم جندياً اسرائيلياً يبلغ من العمر (19 عاماً) في مدينة عراد بالنقب المحتل، ولاذ المنفذ بالفرار من مكان تنفيذ العملية.

وأوضحت المصادر أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تقوم بحملة تفتيش وتمشيط واسعة داخل مدينة عراد بحثاً عن منفذ العملية.

وأعلنت أجهزة الاحتلال الأمنية حالة الاستنفار في صفوفها، بحثا عن منفذ العملية؛ خشية إقدامه على تنفيذ عملية أخرى بعد استيلائه على سلاح الجندي الذي قتل في العملية.

من جهة اخرى أفاد مصدر محلي بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقطتي رصد تابعتين لكتائب القسام وسرايا القدس في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى سقوط قذائف مدفعية عدة في أراضٍ زراعية خالية في المنطقة وشنّت طائرات الاحتلال غارات على مواقع مختلفة للمقاومة شرق غزة وجنوبها.

هذا وأفاد مراسل الميادين بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة بعد قصف استهدف مواقع للمقاومة عصر الخميس.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 15 قذيفة استهدفت قوة للجيش الإسرائيلي كانت تنفذ أعمالاً هندسية على الشريط الشائك الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة مع قطاع غزة.

وقد توقفت الأعمال الهندسية التي كانت تستهدف إنشاء "عائق ضد الأنفاق" على الشريط الفاصل مع قطاع غزة.

وبحسب مراسل الميادين فإنّ مدفعية الاحتلال استهدفت نقطتي رصد للقسام الجناح العسكري لحركة حماس والسرايا الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالقرب من كلية الزراعة في بيت حانون فضلاً عن سقوط قذائف أخرى في أراضي زراعية فارغة ولا حديث عن إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمّ إيقاف خط القطار والحافلات بشكل مؤقت بين مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المستوطنين في غلاف غزة مغادرة الأراضي الزراعية بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنّ دبابات وطائرات إسرائيلية قصفت 4 مواقع في قطاع غزة "رداً" على إطلاق قذائف هاون على موقع عسكري إسرائيلي شمال القطاع.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن تقديرات في جيش الاحتلال تقول إنّ إطلاق قذائف الهاون قد يكون هو "الرد على تدمير النفق التابع للجهاد الإسلامي".

وادّعت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي "ربما كان على علم بالتخطيط لهجوم في منطقة ما في غلاف غزة"، مضيفة أنّ حالة من الاستعداد والتأهب تسود المناطق المحيط بقطاع غزة كون الحادثة لم تنته بعد.

إلى ذلك ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى الجمعة على الحدود مع قطاع غزة، تحسباً لأي تصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إنه منذ الخميس ويدفع الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة نحو الحدود مع القطاع في أعقاب إطلاق الفصائل الفلسطينية لعشرات الصواريخ على جنوب" إسرائيل"، وردت بعدها المدفعية الإسرائيلية على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أن" إسرائيل" لا تأمل في التصعيد مع القطاع طالما أن حركة حماس غير متورطة في إطلاق النار.

وفي سياق آخر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لحكومة" إسرائيل"، وسط أنباء عن قرب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه المدينة عاصمة للحكومة العبرية.

وأكدت 151 دولة أثناء التصويت الذي أجري في نيويورك الخميس أنه لا صلة للقدس بــ" إسرائيل"، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة، وهي" إسرائيل" نفسها والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو.

وصدر في أعقاب التصويت قرار أممي ينص على أن أي خطوات تتخذها" إسرائيل" كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، وخاصة في الحرم القدسي الشريف.

من جانبه، أعرب الطرف الأمريكي عن خيبة أمله من القرار الصادر، قائلا إن هذا هو القرار الأممي الـ18 الموجه ضد "إسرائيل" منذ بداية العام.

وصدر هذا القرار مع 5 قرارات أخرى تدين تواجد إسرائيلي المتواصل في الجولان المحتلة، ودعمته 105 دول مقابل 6 معارضة و58 ممتنعة.

* العدو الصهيوني يقتحم بلدات في الضفة.. ويعتدي على الصيادين بغزة

من جانب آخر اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، فيما أطلقت بحرية العدو النار على الصيادين الفلسطينيين في غزة.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد أفادت مصادر محلية في بلدة كفر ثلث بأن قوة صهيونية اقتحمت البلدة عند الواحدة فجرا، وداهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها واجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، وعرف من بينها منزل المواطن خالد مراعبة.

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بعد منتصف ليلة الخميس واجرت عمليات تصوير لعدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة المثلث والحارة الشامية.

وفي السياق فتحت زوارق العدو الحربية فجر وصباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الزوارق الصهيونية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، وتمت ملاحقة الصيادين داخل المسافة المسموح لهم بالصيد فيها.

* قوات العدو تهدم منزل عائلة أسير فلسطيني جنوب جنين

وفي غضون ذلك هدمت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، منزل عائلة الأسير محمد زياد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال اقتحامها البلدة بينهم رضيع ومسنة، كما اعتقلت شابين وأخلت سبيلهم صباحا.

وذكر نائب محافظ جنين كمال أبو الرب أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وهدمت منزل عائلة المواطن زياد أبو الرب بحجة قيام نجله الأسير محمد بقتل مستوطن في بلدة كفر قاسم داخل بأراضي العام 48 قبل شهر، ورفضت المحكمة العليا الصهيونية للمرة الثانية على التوالي الاستئناف الذي تقدمت به العائلة.

من جهته أكد مدير إسعاف الهلال الأحمر في قباطية مصطفى كمال أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة عرف منهم الطفل الرضيع بدر محمد ناجي أبوزيد، والمسنة صبحية راغب أبوزيد.

وأصيب الشاب أحمد عرفات حنايشة (25عاما)، بعيار معدني في الظهر وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي لتلقي العلاج، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صالح أمجد لوباني، وقصي محمد كميل، وقامت بإخلاء سبيلهم من معسكر سالم صباح أمس الجمعة.

* إصابة فتى فلسطيني برصاص قوات العدو الصهيوني في نابلس

كما أصيب فتى فلسطيني، ليل الخميس، برصاصة مباشرة في الحوض أثناء تواجده بالقرب من منزله خلال اعتداء جنود العدو الصهيوني على الفلسطينيين في المدخل الشرقي لقرية قصرة جنوب مدينة نابلس.

وقالت مصادر في القرية لوكالة "فلسطين اليوم": إن المواجهات بين الشبان وجنود العدو مستمرة منذ إعلان نبأ استشهاد محمود عودة.

وأصيب في المواجهات العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات العدو بكثافة باتجاه منازل المواطنين هناك.

وقالت المصادر إن المستوطنين تواجدوا مع الجنود عند مدخل القرية ومنعوا سيارات الإسعاف من التقدم لداخل القرية لتقديم العلاج اللازم للمصابين، مشيرة إلى إن باصات تقوم بنقل المستوطنين إلى المكان.

وبحسب الهلال الأحمر فإن مجموعة من المستوطنين تعرضوا لإحدى سياراتهم وقاموا بتكسيرها ومنعها من التقدم باتجاه القرية.