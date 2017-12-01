اشادت بنغلاديش بالقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لجهودها في حماية السفن التجارية وحاملات النفط في المياه الدولية.

واصدرت القوة البحرية البنغلادشية بيانا لمناسبة المناورات الدولية للاغاثة والانقاذ الجارية في المياه الاقليمية البنغالية، قالت فيه، انه خلال الاعوام الاخيرة زادت القوة البحرية الايرانية تواجدها في المسارات البحرية للحفاظ على السفن التجارية وحاملات النفط من قراصنة البحر.

واكد البيان انه في ضوء الجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية، قامت القوة البحرية الايرانية بتوسيع نطاق عملياتها حتى خليج عدن للحفاظ على السفن التجارية وحاملات النفط خاصة فيما يتعلق بايران.

يذكر ان المجموعة البحرية الايرانية الـ 49 المؤلفة من المدمرة سبلان والسفينة اللوجيستية بندرعباس قطعت مسافة 3804 اميال بحرية للمشاركة في اكبر مناورات للاغاثة والانقاذ برعاية بنغلادش.

يذكر ان 32 دولة منها 23 دولة عضوا و 9 دول مراقبة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي تشارك في هذه المناورات.